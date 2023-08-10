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Естонія надсилає Україні більше стрілецької зброї і боєприпасів

«Ми маємо підтримати Україну в боротьбі з російською агресією, яка триває», – заявив міністр оборони Естонії Ганно Певкур

Естонія надає Україні подальшу військову допомогу, зокрема стрілецьку зброю та боєприпаси, для її боротьби проти російських сил.

«Ми маємо підтримати Україну в боротьбі з російською агресією, яка триває, – заявив міністр оборони Ганно Певкур, якого цитує пресслужба естонського Міноборони. – Російська Федерація нічого не виграє від цієї агресії. Тому всі, хто підтримує Україну, повинні як прискорити надання військової допомоги, так і наростити потужності свого ОПК».

Певкур зазначив, що Естонія вже надала Україні військову допомогу на суму понад 400 мільйонів євро (441 мільйон доларів), що становить понад 1% ВВП цієї балтійської країни.

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