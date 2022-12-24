Росія: під час пожежі в будинку для літніх у Кемерові загинули 20 людей

У російському Кемерові внаслідок пожежі у приватному будинку для літніх людей загинули 20 осіб, ще шестеро – постраждали, двоє з них мають опіки – зараз вони перебувають у лікарні у тяжкому стані.

Другий поверх будівлі, де було 20 постояльців, вигорів повністю. Прокуратура Кемеровської області Росії розпочала перевірку. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про заподіяння смерті через необережність.

Попередньо причиною займання стала несправність газового котла. Повідомляється, що будинок для літніх людей був відкритий нелегально.

Голова Кемеровської області Росії Сергій Цивілєв доручив провести перевірку всіх будинків для людей похилого віку в регіоні.

У січні 2022 року в Кемерові під час пожежі в приватному будинку для літніх людей загинули четверо людей.

У 2018 році у кемерівському торговому центрі «Зимова вишня» сталася велика пожежа. Тоді загинули 60 людей, у тому числі 37 дітей, ще 147 людей постраждали.