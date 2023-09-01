В Ісландії відновили китобійний промисел

Ісландська влада знову дозволила вбивати фінвалів – другого за величиною ссавця на планеті, пообіцявши посилити вимоги до китобійного промислу.



«Після закінчення тимчасової заборони міністерство запроваджує нові суворі та детальні правила полювання, включаючи вимоги до обладнання та методів, а також посилює контроль», – пояснила газеті The Guardian міністр рибальства та сільського господарства Ісландії Свандіс Сваварсдоттір.



Тимчасову заборону на китобійний промисел в Ісландії ввели в червні 2023 року через факт, що майже чверть «здобутих» минулого року китів померли болісною смертю, що суперечить ісландському законодавству про захист тварин. Зокрема, одного кита з гарпуном у спині переслідували п’ять годин.



Одні зоозахисники назвали відновлення полювання «величезним розчаруванням» та «кроком назад» для Ісландії. Вони вважають, що нові заходи є безглуздими, оскільки кити, як і раніше, помиратимуть у муках.



Інші захисники тварин назвали рішення влади «кроком уперед» на шляху до припинення вбивств фінвалів в Ісландії. Вони впевнені, що єдина китобійна компанія Hvalur, що залишилася в країні, не зможе виконати нові умови і уряд не продовжить їй ліцензію на вбивства. Нинішній дозвіл Hvalur діє до кінця 2023 року.



Згідно з червневим опитуванням, 51% ісландців виступили проти полювання на китів, підтримали вбивства 29% респондентів, причому «за» частіше висловлювалися люди старше 60 років.



Крім Ісландії, китобійним промислом займаються Норвегія та Японія. Екологи та зоозахисники критикують вбивства китів, зазначаючи, що їм і так загрожують забруднення навколишнього середовища, заплутування у рибальських сітках, зіткнення з кораблями та зміна клімату.