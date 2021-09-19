1350 років: вчені НАНЦ встановили вік кита, скелет якого лежить неподалік станції «Вернадський»

Українські вчені визначили, що останкам кита, що лежать на острові Расмуссен, недалеко від української станції «Академік Вернадський», 1350 років, повідомляє Національний антарктичний центр.

«Це означає, що він помер у сьомому столітті, в епоху вікінгів та цивілізації майя, за три сторіччя до княгині Ольги і князя Володимира», – повідомили у центрі.

Щодо виду, то вчені визначили, що це синій кит – найбільший кит і взагалі тварина в світі.

«За довжиною щелепи встановлено, що цей кит був завдовжки щонайменше 26 метрів. Він належав до південного (антарктичного) підвиду – це найбільший підвид серед синіх китів. Це відкриття має надзвичайне значення, оскільки загалом у музеях світу є лише кілька десятків скелетів синіх китів, і більшість із них належать іншому підвиду. Унаслідок китобійного промислу до 1960-х синій кит був практично повністю винищений. З 1963 року вид перебуває під охороною, але через незаконний (зокрема, радянський та японський) промисел відновлення популяції не відбувалося», – йдеться в повідомленні.

За даними НАНЦ, для вчених важливо зрозуміти, якими були кити до такого «кривавого і смертельного втручання» людини в їхнє життя.

«Наразі, попри всі природоохоронні заходи, антарктичний синій кит все одно залишається дуже рідкісним – його чисельність становить 1,6-3 тисячі особин (такий великий діапазон в оцінці засвідчує, наскільки мало даних ми маємо про цих морських велетнів). Але до відновлення популяції треба ще принаймні 200 років, звісно за умови, що не виникнуть інші загрози», – повідомили у центрі.

Там додали, що наступні дослідження решток кита включатимуть генетичний аналіз, що дозволить знайти нові відомості про еволюцію синіх китів і демографію їхніх давніх, нині знищених стад.