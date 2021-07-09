Українські вчені: півострів Київ в Антарктиці зареєстрували і як Kyiv Peninsula, в українському написанні

Науковий комітет із антарктичних досліджень (SCAR) зареєстрував нову географічну назву півострова Київ – Kyiv Peninsula – у зведеному каталозі географічних назв Антарктики, повідомив Національний антарктичний науковий центр України (НАНЦ). Але дотеперішня назва Kiev Peninsula теж лишається чинною.

За цим повідомленням, нова назва формально чинна ще з 7 вересня 2020 року, хоча фактично вона відобразилася в реєстрі «лише зараз» – без уточнень, коли саме це відбулося.

«Це сталося завдяки тривалим, майже річним перемовам НАНЦ із постійним комітетом SCAR із географічної інформації Антарктики», – мовиться в повідомленні.

«Відтепер у всіх публікаціях… можна абсолютно коректно і правомірно вживати назву Kyiv Peninsula, зокрема використовувати її для географічної прив’язки у польових роботах, під час підготовки публікацій, видавництва картографічних матеріалів тощо. З огляду на слабке поширення дотепер старої назви Kіеv Peninsula українські вчені мають всі шанси через свої публікації зробити Kyiv Peninsula домінуючою назвою для подальшого вживання міжнародною антарктичною спільнотою», – заявили в НАНЦ.

На сайті, де ведеться міжнародний реєстр географічних назв Антарктики, вказано, що назва Kyiv Peninsula походить із України і занесена в український реєстр, – а також що цей півострів так само має й назву Kiev Peninsula, яка походить із… Болгарії і в такому вигляді міститься в болгарському реєстрі. Обидві назви, як видно з публікацій, чинні паралельно.

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Півострів Київ, який лежить на західному боці Землі Ґреяма, названий на честь столиці України завдяки українській антарктичній станції «Академік Вернадський», розташованій відносно неподалік, на острові Ґаліндез.

Його нова назва англійською мовою додалася завдяки кампанії #KyivNotKiev, або ширше #CorrectUA, яку започаткувало ще 2018 року Міністерство закордонних справ України з метою домогтися передачі українських географічних назв латинкою ближче до їхньої української вимови, а не в російському спотворенні, як то в багатьох випадках іще лишається й досі. Кампанія триває.