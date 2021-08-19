Науковці повідомили, що Україна придбала легендарний британський криголам James Clark Ross

У Національному антарктичному науковому центрі повідомили, що сьогодні підписали із Великобританією акт про купівлю Україною криголаму James Clark Ross («Джеймс Кларк Росс»).

«Після переоформлення всіх потрібних документів судно вже під українським прапором зможе вирушити з Данії (де зараз базується) до України. Планується, що криголам прийде до Одеси на початку осені цього року», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що протягом останніх 30 років британський криголам виконував роль світової дослідницької платформи для біологічних, океанографічних та геофізичних досліджень.

«Для України придбання «Джеймс Кларк Росс» відкриває цілий світ нових можливостей. Останні 20 років в України не було власного криголама для антарктичних досліджень, що значно обмежувало нашу роботу. Також з цим судном Україна має амбіції проводити масштабні дослідження Південного океану і, за можливості, з часом розпочати дослідження в Арктиці. А ще для нас цей криголам має цінність як символ, адже саме він привіз першу українську антарктичну експедицію на колишню британську станцію «Фарадей» – зараз нашу «Академік Вернадський» – 1996 року», – зазначив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

У НАНЦ цитують слова директорки Британської антарктичної служби Дейм Джейн Френсіс: «Ми будемо сумувати за цим судном, але я рада, що наші колеги-дослідники використовуватимуть його для проведення важливих наукових досліджень, чого ми їм і бажаємо».

Збудований компанією Swan Hunter Shipbuilders в Волсенді (Великобританія) та спущений на воду її Величністю Королевою Британії 1990 року, James Clark Ross взяв участь у першому міжнародному дослідженні щодо оцінки запасів криля в атлантичній частині Південного океану. Отримані дані досі використовуються в моделях оцінки криля.

На судні також застосовувалися різноманітні технології відбору донних відкладів в таких місцях, де це раніше було неможливо, кажуть науковці.

Це вже вдруге Великобританія передає свої дослідницькі активи Україні. 6 лютого 1996 року британська база «Фарадей» стала українською станцією «Академік Вернадський». Зараз там працює 26-а Українська антарктична експедиція.