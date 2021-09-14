Охочих працювати в зимовій експедиції на станції «Академік Вернадський» побільшало – Дикий

Національний антарктичний науковий центр повідомляє, що цього року охочих працювати в зимовій експедиції на станції «Академік Вернадський» стало більше на тертину

«За півтора місяці до НАНЦ надійшло 137 заявок – це понад 11 претендентів на місце. Вперше маємо велику кількість заявок на посаду системного механіка. Раніше це була одна з найменш популярних позицій – зокрема, минулого року лише 9 кандидатів, а нині – 23. І це дуже гарна новина в контексті того, що ми зараз вперше за 40 років проводимо масштабну модернізацію станції й потребуємо висококласних технічних працівників», – розповів директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий, коментуючи підсумки прийому заявок у 27-му Українську антарктичну експедицію.

Він також зазначив, що, якщо торік на 7 наукових посад подалися 32 кандидати, то зараз – 42.

«Найпопулярніші напрями – біологічні, геологічні та гідрометеорологічні дослідження», – повідомив очільник центру.

Крім того, серед 19 жінок, що подалися на конкурс, 7 претендують на посади біологинь і стільки ж – на позицію кухарки. Ще 2 хочуть працювати в експедиції лікаркою, а 3 – за іншими науковими напрямами.

«Загалом же з 137 заявок найбільше подано на вакансії: кухаря (26); системного механіка (23); лікаря (20). А от на посаду сисадміна, що лідирувала торік з 21 заявкою, тепер надійшло «лише» 17», – вказують у НАНЦ.

Прийом заявок у 27-му Українську антарктичну експедицію завершився на початку вересня, після деяких процедур для претендентів відбудеться затвердження остаточного складу.