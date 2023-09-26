У Лондоні розпочався суд над п’ятьма болгарами, яких звинувачують у шпигунстві на користь РФ

П’ятеро громадян Болгарії постали у вівторок, 26 вересня, перед судом у Лондоні за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії, повідомляє Бі-бі-сі.



Британське слідство дійшло висновку, що обвинувачені з серпня 2020 року до лютого 2023-го збирали інформацію, яка могла бути корисною «ворожій країні».

Минулого тижня прокуратура Великої Британії санкціонувала звинувачення у шпигунстві проти п’ятьох громадян Болгарі. За повідомленням, вони намагалися «збирати інформацію, яка була прямо чи опосередковано корисною для ворога», щоб завдати шкоди інтересам і безпеці Великої Британії.

Трьох із групи – Орліна Руссєва, Бізера Джамбазова та Катрін Іванову – заарештували в лютому. Слідчі вважають, що групою керував 45-річний Руссєв. Болгари, як стверджується, входили до шпигунського осередку російських спецслужб і вели спостереження за різними об’єктами як у Великій Британії, так і в інших країнах Європи.

Посольство Софії в Лондоні в серпні у відповідь на запит Болгарської служби Радіо Свобода заявило, що в дипмісії не мають інформації про затримання болгарських громадян. «Наше посольство і консульська служба не були проінформовані британською владою про затримання цих людей», – заявив посол Марін Райков. За словами дипломата, британська влада може не інформувати іноземні посольства, якщо про це просять затримані.

МЗС Болгарії тоді повідомляло, що все ще вивчає справу.