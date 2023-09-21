У Британії схвалили обвинувачення проти п’яти болгар, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії

Прокуратура Великої Британії 21 вересня заявила, що санкціонувала звинувачення у шпигунстві проти п’ятьох громадян Болгарії – трьох чоловіків і двох жінок – яких підозрюють у змові з метою шпигунства на користь Росії.

За повідомленням, ці п’ятеро намагалися «збирати інформацію, яка була прямо чи опосередковано корисною для ворога», щоб завдати шкоди інтересам і безпеці Великої Британії.

Трьох із групи – Орліна Руссева, Бізера Джамбазова та Катрін Іванову – заарештували в лютому, а згодом звинуватили у зберіганні фальшивих документів, що посвідчують особу. Вони постануть перед судом 26 вересня, повідомила прокуратура.

Посольство Софії в Лондоні в серпні у відповідь на запит Болгарської служби Радіо Свобода заявило, що в дипмісії не мають інформації про затримання болгарських громадян. «Наше посольство і консульська служба не були проінформовані британською владою про затримання цих людей», – заявив посол Марін Райков. За словами дипломата, британська влада може не інформувати іноземні посольства, якщо про це просять затримані.

МЗС Болгарії тоді повідомляло, що все ще вивчає справу.