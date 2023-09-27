У розвідці Британії проаналізували розгортання РФ нової армії в Україні

Розвідка Великої Британії заявила, що Росія з середини вересня 2023 року, швидше за все, вперше залучила до бойових дій елементи своєї нової 25-ої загальновійськової армії. Формування почало рух в Україну з кінця серпня 2023 року.

«Повідомляється, що підрозділи двох маневрених компонентів 25-ої загальновійськової армії – 67-а мотострілецька дивізія і 164-а окрема мотострілецька бригада – воюють на фронті на ділянці на захід від Сєвєродонецька та Кремінної, вздовж межі між Донецькою і Луганською областями», – йдеться в повідомленні.

«Від початку вторгнення Росія рідко зберігала вільне угруповання армії, яке потенційно могло б стати основою нового великого наступального удару. З огляду на те, що 25-та загальновійськова армія, очевидно, поетапно розгортається для посилення розтягнутої лінії фронту, нові злагоджені наступальні дії Росії менш ймовірні протягом наступних тижнів», – додали в розвідці Британії.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті 1 вересня зазначали, що підрозділи 25-ої армії мають замінити частини 41-ої загальновійськової армії.

На початку вересня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія готується до реваншу на сході. За його словами, на Лиманський напрямок російський Генштаб перекинув частини новоствореної 25-ої загальновійськової армії РФ.

У розвідці Британії пізніше заявили, що Росія провела перекидання підрозділів нової 25-ої загальновійськової армії в Україну раніше, ніж планувала «частково тому, що РФ продовжує боротися з надмірно розтягнутими силами на фронті, а Україна продовжує свій контрнаступ на трьох різних напрямках».