ISW: український наступ біля Новопрокопівки «суттєво знизив» боєздатність елітних підрозділів РФ

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляє, що ймовірно деградовані елементи 42-ої мотострілецької дивізії 58-ої загальновійськової армії Росії дедалі активніше контратакують у районі Новопрокопівки в Запорізькій області, і це свідчить про те, що українські контрнаступальні операції могли знизити боєздатність відносно більш елітних російських підрозділів ВДВ, які відповідали за контратаку в цьому районі.

«Підрозділи 70-го та 71-го гвардійських мотострілецьких полків 42-ої мотострілецької дивізії протягом останнього тижня дедалі активніше вели обмежені контратаки поблизу Новопрокопівки. Участь 70-го і 71-го мотострілецьких полків у контратаках в районі Новопрокопівки свідчить про те, що українські контрнаступальні дії могли суттєво знизити боєздатність підрозділів 7-ої та 76-ої дивізій ВДВ і що ці елементи вже не можуть проводити всі контратаки вздовж усього українського прориву на Оріхівському напрямку», – йдеться в повідомленні.

Водночас аналітики припускають, що, можливо, російське командування направило 70-ий і 71-ий мотострілецькі полки для оборони і контрнаступу в районі Новопрокопівки, щоб дати можливість підрозділам ВДВ зосередитися на оборонних діях на західному та східному флангах українського виступу на Оріхівському напрямку.

Також можливо, що підрозділи 70-го і 71-го мотострілецьких полків утримували позиції поблизу Новопрокопівки після того, як відступили з позицій північніше, і зараз вступають у бій з українськими силами, оскільки український наступ досяг околиць Новопрокопівки, кажуть в ISW.

«Приблизно місяць перепочинку і можливе переформування навряд чи компенсують значну деградацію, якої зазнали частини 70-го та 71-го мотострілецьких полків під час оборони раніше в контрнаступі», – йдеться у звіті.

В ISW зауважують, що раніше підрозділи 810-ої російської окремої морської піхотної бригади (Чорноморський флот РФ) так само утримували передові оборонні позиції, і українські контрнаступальні операції нещодавно, як повідомляється, зробили ці елементи небоєздатними.

«Російське командування ризикує зробити небоєздатними вже деградовані підрозділи 70-го і 71-го мотострілецьких полків, якщо воно посилено залучатиме ці елементи для контратак біля Новопрокопівки», – кажуть аналітики.

Раніше цього тижня Інститут вивчення війни повідомив, що українські війська поглиблюють своє проникнення в окуповану РФ частину Запорізької області і штурмують Новопрокопівку – прифронтове село за 1,5 км на південь від Роботиного.

Перед цим командувач угруповання військ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що Збройні сили України прорвали лінію оборони російських військ біля села Вербове у Запорізькій області.