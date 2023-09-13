Розвідка Британії пояснила, чому Росія перекинула в Україну нову армію раніше, ніж планувала

Розвідка Великої Британії прокоментувала перекидання Росією підрозділів нової 25-ої загальновійськової армії в Україну. За повідомленням, це формування, ймовірно, орієнтоване на Луганську область.

«Ще в серпні 2023 року в оголошеннях про набір до 25-ої армії стверджувалося, що вона буде розгорнута в Україні лише з грудня 2023 року. Цілком ймовірно, що підрозділи були перекинуті раніше частково тому, що Росія продовжує боротися з надмірно розтягнутими силами на фронті, а Україна продовжує свій контрнаступ на трьох різних напрямках», – йдеться в повідомленні.

Водночас у розвідці наголошують, що «існує реалістична ймовірність» того, що Росія спробує використати частини 25-ої армії для відновлення незадіяних резервних сил, щоб надати командирам більшу оперативну гнучкість.

Минулого тижня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія готується до реваншу на сході. За його словами, на Лиманський напрямок російський Генштаб перекинув частини новоствореної 25-ої загальновійськової армії РФ.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті 1 вересня зазначили, що підрозділи 25-ої армії мають замінити частини 41-ої загальновійськової армії. Останніх мають перевести на поки що не встановлену аналітиками ділянку фронту на півдні.