Німецький виробник верстатів постачає продукцію для ВПК Росії – розслідування

Один з найбільших у світі виробників верстатів, німецька компанія DMG MORI, продовжує постачати свою продукцію для військово-промислового комплексу Росії всупереч санкціям і тому, що компанія після початку війни в Україні офіційно оголосила про вихід із російського ринку. Про це йдеться у розслідуванні видання «Агентство».

DMG MORI відкрила верстатобудівний завод в російському Ульяновську ще в 2015 році. Уже на той момент санкції ЄС забороняли постачати обладнання та технології для військово-промислового комплексу Росії – замовником заводу була державна корпорація «Ростех», яка працює, зокрема, на російський ВПК.

У березні 2022 року, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, компанія DMG MORI оголосила про припинення роботи заводу в Ульяновську, проте, за даними «Агентства», він продовжує виробництво фактично під керівництвом того ж власника. Верстати компанія продає не безпосередньо, а через повʼязані з нею фірми, співвласниками яких вважаються російський бізнесмен Андрій Соколов, він же – співробітник головного офісу DMG MORI в Німеччині, та колишній директор з продажу «ДМГ МОРІ Рус» Рустам Аляутдінов.

Формально Андрій Соколов засуджує російську військову агресію, але це відомо тільки зі слів його дружини. Сам бізнесмен відмовився відповідати на запитання «Агентства», пославшись на корпоративні правила.

Тиждень тому Україна внесла DMG MORI до списку «міжнародних спонсорів війни» за продовження роботи в Росії та підтримку її військового потенціалу.