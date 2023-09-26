«Чітко бачимо, де тиск на Росію має бути посиленим» – Зеленський про ситуацію в російському ВПК

Президент України Володимир Зеленський заявив, що аналіз ситуації в російському ВПК свідчить, що тиск на Москву має бути посиленим.

«На Ставці була й окрема нарада з Мінстратегпромом. Була на Ставці й окрема змістовна доповідь розвідки щодо ситуації в російському ВПК. Чітко бачимо, які напрями тиску на Росію мають бути посилені, аби терористичні можливості не зростали. Санкцій – недостатньо. Буде більше. Наших власних, українських дій проти держави-терориста теж буде більше. Поки триватиме агресія Росії, повинні відчуватись і втрати Росії», – сказав він у своєму відеозверненні.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомляли, що Росія намагається нарощувати виробництво зброї, але його обсяги не дозволяють їй повернутися до рівня запасів до 24 лютого 2022 року.

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Раніше видання The New York Times з посиланням на свої джерела повідомило, що Росія останніми місяцями наростила виробництво ракет та артилерійських снарядів – воно перевищило довоєнний рівень, незважаючи на санкції Заходу. За даними NYT, у Росії зараз виробляється більше боєприпасів, ніж у США та країнах Заходу, проте збільшене виробництво не покриває всі потреби російської армії.



Після запровадження санкцій після початку широкомасштабного вторгнення в Україну виробництво ракет та інших типів озброєнь у Росії сповільнилося через критичний брак чіпів та інших компонентів. Однак до кінця 2022 року Москва змогла відновити виробництво, налагодивши нові шляхи поставок.

Після масованих ударів по об’єктах інфраструктури восени та взимку минулого року російські військові навесні справді суттєво скоротили кількість ракетних ударів по Україні. Проте останнім часом зросла інтенсивність російських атак – переважно ударними безпілотниками та по півдню України.