У ГУР оцінили рівень виробництва озброєння в Росії

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявляють, що Росія намагається нарощувати виробництво зброї, але його обсяги не дозволяють їй повернутися до рівня запасів до 24 лютого 2022 року.

«Безумовно, ворог намагається нарощувати виробництво зброї, в тому числі і ракетних озброєнь, і переводити економіку на військові рейки. Але поточні обсяги виробництва не дозволяють навіть близько повернутися до рівня запасів ракетного озброєння станом до повномасштабного вторгнення. І до таких обсягів ще довгий період повернутися не зможуть. Але загрози ракетних терористичних атак по енергетичній системі, цивільній інфраструктури зберігаються», – сказав в ефірі національного телемарафону представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

За його словами, це є серйозним викликом для українських сил безпеки і оборони, як і предметом роботи для міжнародної коаліції.

«Робота в цьому напрямку ведеться», – додав представник української розвідки.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно підтвердити ці дані.

Раніше видання The New York Times з посиланням на свої джерела повідомило, що Росія останніми місяцями наростила виробництво ракет та артилерійських снарядів – воно перевищило довоєнний рівень, незважаючи на санкції Заходу.

За даними NYT, у Росії зараз виробляється більше боєприпасів, ніж у США та країнах Заходу, проте збільшене виробництво не покриває всі потреби російської армії.



Після запровадження санкцій після початку широкомасштабного вторгнення в Україну виробництво ракет та інших типів озброєнь у Росії сповільнилося через критичний брак чіпів та інших компонентів. Однак до кінця 2022 року Москва змогла відновити виробництво, налагодивши нові шляхи поставок.

Після масованих ударів по об’єктах інфраструктури восени та взимку минулого року російські військові навесні справді суттєво скоротили кількість ракетних ударів по Україні. Проте останнім часом зросла інтенсивність російських атак – переважно ударними безпілотниками та по півдню України.