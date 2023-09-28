«КАБи падають, «Ланцети» літають, люди гинуть»: влада закликає евакуюватися з Херсонщини

Із Білозерської громади Херсонського району самостійно евакуювалися 32 родини, в яких 46 дітей, розповів Линецький.

«Це переважно зі селища Білозерка та села Велетенське. З одного населеного пункту повністю виїхали всі родини з дітьми – це 21 дитина. В Дар’ївськії громаді, на небезпечних територіях на сьогодні залишається 8 родин з 9 дітьми. Всі решта ухвалили рішення виїхати в більше безпечні місця. Батькам роз’яснюються всі алгоритми, і вони підписують відповідний акт про повну відповідальність за життя, здоров’я дітей, яку вони беруть на себе», – пояснив голова РВА.

Линецький додав, що у Херсонській області вже застосовувалася примусова евакуація, втім, на території Херсонського району ще таких випадків не було.

«Це крайній варіант вирішення проблеми, коли за допомогою поліції на броньованих автівках дітей разом з батьками, якщо вони готові супроводжувати, вивозять з-під обстрілів вже без того варіанту, коли батьки письмово зголошуються на те, що вони беруть повну відповідальність за життя та здоров’я дітей на себе. На цей час у нас триває робота саме з обов’язкової евакуації, примусова до теперішньої хвилини в Херсонському районі не застосовувалася», – запевнив він.

На цей час у нас триває робота саме з обов’язкової евакуації, примусова до теперішньої хвилини в Херсонському районі не застосовувалася

Селище міського типу Комишани також належить до Херсонського району. Староста Комишанського округу Катерина Рогова розповіла «Новинам Приазов’я», що на сьогодні там проживають 356 сімей, в яких майже 600 дітей. Родини почали потроху виїжджати, каже староста.

«Приходять батьки до нас в старостат, запитують, розпитують, як їм бути. Я як мама рекомендую, звісно, вивозити дітей, щоб діти могли жити спокійно, спілкуватися з однолітками, ходити в школу, бути в соціумі.

Я максимально рекомендую виїжджати, якби не було некомфортно батькам. Так, складно покидати своє житло, але це треба зробити заради своїх дітей», – наголосила посадовиця.

Рогова розповіла, що на території Комишанського округу зруйновані внаслідок обстрілів понад 500 будинків, а від підтоплення – 256. Втім, необхідна інфраструктура у регіоні працює. Але як буде надалі, спрогнозувати важко.

Це не ракети летять, нас обстрілюють з мінометів, РСЗВ. Це близька артилерія, на відстані 5-7 км ворог знаходиться

«Іноді ми чуємо свист, як летить, бо нас обстрілюють з артилерії, не спрацьовує навіть повітряна тривога. Бо це не ракети летять, нас обстрілюють з мінометів, РСЗВ. Це близька артилерія, на відстані 5-7 км ворог знаходиться. Якщо було б ППО, це б нас не врятувало, це дуже близько, за 3-5 секунд прилітає, це дуже страшно, це пожежі, це біда», – каже вона.

Люди, які виїжджають до інших регіонів, оформлюються як внутрішньо переміщені особи, їм надається продуктова допомога, а також пропонуються місця для розселення, додала посадовиця.

Бериславщина: «залишається 8700 осіб»

Голова Бериславської районної військової адміністрації Володимир Литвинов розповів, що на території цього району щодня під обстрілами перебувають Тягинська, Бериславська, Милівська і Новорайська громади. Втім, люди виїжджають неохоче.

На сьогодні в тих населених пунктах, з яких оголошена обов'язкова евакуація, залишається ще 8700 осіб, серед них 325 дітей

«З 15 по 26 вересня було вже евакуйовано 125 осіб, серед них це 48 дітей, 33 особи – це особи похилого віку, 44 особи – це працездатні люди. На сьогодні в тих населених пунктах, з яких оголошена обов'язкова евакуація, залишається ще 8700 осіб, серед них 325 дітей. Ми щодня проводимо роз’яснювальну роботу серед населення, пропонуємо їм умови, куди ми можемо вивезти людей. Як правило, ми вивозимо їх в Київ, є дуже гарні умови у місті Гатне, це Фастівський район Київської області. Наразі люди не так охоче хочуть виїжджати. Навіть попри ті постійні обстріли, все одно динаміка дуже маленька», – каже Литвинов.

Наразі евакуація не є примусовою, зазначив він. За словами голови адміністрації, в наявності – списки людей, якщо людина відмовляється, вона пише письмову заяву про свою відмову виїжджати. Якщо людина змінила свою думку і хоче виїхати, її вивезуть, запевнив начальник РВА.

«Люди бояться за своє майно»

Литвинов також пояснив, що більшість людей, які відмовляються виїжджати, непокояться за своє майно.

«Це люди, які перебували під час окупації у своїх домівках. Більшість не хоче покидати просто свої домівки. Бояться за своє майно, що їх пограбують злочинці, дуже багато випадків мародерства, коли стаються обстріли і є руйнації будинків. Хоча ми пояснюємо, що майно – це майно, зараз основне – зберегти життя, життя своїх дітей та виїхати в безпечні регіони», – говорить голова РВА.

Якщо раніше жителі Бериславського району виїжджали переважно до Кривого Рогу, то зараз є варіанти розміщення в інших регіонах України і за кордоном, зазначив посадовець.

Щомісяця доросла людина буде отримувати 2 тис. грн, а якщо це дитина, то 3 тис. грн на місяць

«Для дітей є і навчальні заклади, в які можна їх відправити. Дитина буде навчатися. А там, де вони зараз перебувають, в тих населених пунктах немає інтернету, немає світла, через що навчання навіть онлайн є неможливим. Іде супровід родин – це допомога в оформленні тимчасово переміщеної особи, в результаті чого там щомісяця доросла людина буде отримувати 2 тис. грн, а якщо це дитина, то 3 тис. грн на місяць», – розповів він.

Литвинов додав, що безпекова ситуація у Бериславському районі дедалі погіршується. За його словами, якщо 2 місяці тому на день було по одному авіаудару по Бериславу та деяких селах громади, то зараз російська авіація підіймається по 3-4 рази на день.

Обстріли тільки посилюються, як авіаційні, так і мінометні, артилерійські

«Це близько 10-15 авіабомб на території Бериславського району. 1 авіабомба – це 500 кг, це дуже великі руйнації. Тому було ухвалене рішення керівництвом Херсонської ОВА провести цю обов’язкову евакуацію. Обстріли тільки посилюються, як авіаційні, так і мінометні, артилерійські. Завтра може бути якесь влучання керованої авіабомби поруч з будинком, і будинок вже не пристосований до житла, й людині вже немає де жити, вона вимушена звертатися до нас», – зазначив посадовець.

«Три людини на село залишилось»

Начальник Тягинської сільської військової адміністрації Микола Яценко розповів «Новинам Приазов’я», що у Тягінці залишаються 13 дітей, які ще не виїхали. З деяких населених пунктів громади родини з дітьми повністю переміщені в безпечні регіони країни, каже він.

«Залишилась лише Тягинка, з якою ми постійно працюємо. У нас створений гуманітарний штаб з евакуації сімей з дітьми, співпрацюємо з ДСНС і Нацполіцією, налагоджені зв’язки з ОВА з приводу евакуації. Є громадські та благодійні організації, які допомагають в розміщенні сімей з дітьми», – зазначив начальник сільської ВА.

Якщо родини не бажають виїжджати далеко, їм пропонують розміститися у мобільних будинках у селі Високому Тягинської громади. Втім, люди їдуть з території громади дедалі частіше, додав Яценко.

Є село Миколаївка, там 3 людини залишилось, і таке село, яке непроїзне

«У нас є село Миколаївка, там 3 людини залишилось, і таке село, яке непроїзне, центр пробитий повністю, шляхи завалені й можливість евакуації з кожним днем все погіршується. Бо колісна техніка туди вже не може заїхати. Нема можливості забезпечити медичний захист для мешканців. Евакуація також з кожним днем ускладнюється у зв’язку з періодичними обстрілами. Люди свідомі виїжджають. У нас нещодавно було 2600 населення, а зараз – 2 тисячі. Кожен день люди виїжджають», – стверджує він.

«5-10 хвилин на евакуацію»

Волонтер, який допомагає проводити евакуацію у Тягинській громаді, Сергій Дармостук розповів, як відбувається цей процес.