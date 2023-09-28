«КАБи падають, «Ланцети» літають, люди гинуть»: влада закликає евакуюватися з Херсонщини

Чи виїжджають люди з населених пунктів Херсонщини, які регулярно обстрілюються російською армією? Наскільки небезпечно там залишатися? Куди влада пропонує виїжджати місцевим жителям і яку допомогу вони отримують? Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».
- У Херсонській області оголосили обовʼязкову евакуацію з 31 населеного пункту. Про це 14 вересня повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Таке рішення ухвалила Рада оборони Херсонщини. За словами Прокудіна, влада проведе обов’язкову евакуацію сімей із дітьми з міст і сіл, які перебувають під регулярними обстрілами російських військових. У переліку – низка населених пунктів, які належать до Херсонського і Бериславського району, в тому числі й місто Берислав.
- Очільник області нагадав, що 14 вересня на Херсонщині внаслідок обстрілу загинув 6-річний хлопчик, кілька людей отримали поранення. А днем раніше влада повідомила, що російські війська скинули дроном вибухівку на населений пункт Зміївка Херсонської області. Постраждали троє людей, у тому числі два волонтери.
- Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський 26 вересня у своєму телеграм-каналі написав, що останніми днями спостерігається збільшення кількості ударів із застосуванням важкої зброї. Політик зазначив, що російські військові бʼють виключно по житлових будинках, ринках та обʼєктах цивільної інфраструктури, хоча декларують, що обстрілюють нібито військові об'єкти. Юрій Соболевський також закликав батьків, які живуть разом із дітьми, евакуюватися до більш безпечних місць.
- Херсонська ОВА 26 вересня повідомила, що обов'язкова евакуація родин з дітьми з прибережних населених пунктів триває. За даними влади, протягом останніх 10 днів вдалося евакуювати 80 жителів Бериславської, Тягинської, Новоолександрівської та Новорайської громад. Серед них – 41 дитина та 14 людей літнього віку. Владі допомагають з евакуацією волонтери, серед них благодійний фонд «ВостокSOS» та Save Ukraine. Крім того, голова області Олександр Прокудін закликав населення окупованої частини області залишити громади, які розташовані на лінії вогню або евакуюватися на підконтрольну Україні територію.
- Призначений Росією керувати окупованою частиною Херсонщини Володимир Сальдо 26 вересня у своєму телеграм-каналі прокоментував евакуацію, яку українська влада проводить на правобережній частині області. Окупаційний чиновник назвав евакуацію начебто «насильницькою» і написав, що нібито «дітей розлучають із батьками, а чоловіків – із сім'ями».
«Обстріли посилились»
«Новини Приазовʼя» вирішили дізнатися, якою є зараз безпекова ситуація у прибережній частині правобережної Херсонщини та чи евакуюються звідти місцеві жителі.
Начальник Херсонської районної військової адміністрації Михайло Линецький розповів, що останнім часом дійсно підвищилася кількість і інтенсивність обстрілів з боку російської армії. Також вони застосовують керовані авіаційні бомби (КАБи), які призводять до значних руйнувань як житлового фонду, так і об’єктів інфраструктури.
Посадовець розповів, що евакуація стосується перш за все Білозерської й Дар'ївської територіальних громад, в яких станом на 1 вересня проживало 208 родин, в яких налічується 432 дитини.
«Після ухвалення радою оборони Херсонщини відповідного рішення почалася інформаційно-роз’яснювальна робота, здійснювався подвірний обхід і, в першу чергу, орієнтували людей на негайне ухвалення рішення про полишення території активних бойових дій саме родинами з дітьми. Переважна частина, маючи родичів в більш безпечних старостатах, територіях відповідних громад, переміщувалися саме в межах однієї територіальної громади.
Але у мене є приклади, коли родини зголошувалися переїжджати й в більш безпечні регіони України. Гостинно приймають херсонців як Одещина, так і Хмельниччина, Прикарпаття зголосилося прийняти одну родину з Херсонського району. То цей процес йде, він не зупиняється», – каже посадовець.
«Обовʼязкова, але не примусова»
Линецький розповів, де саме пропонують розміститися сім'ям, які вирішили евакуюватися з небезпечних місць. Зокрема, пропонується розміщення в закладах санаторного типу, в гуртожитках та інші варіанти розселення.
Люди виїжджають з мінімумом речей, тому їх потрібно забезпечити виплатами, одягом, взуттямМихайло Линецький
«Застосовується індивідуальний підхід до кожної родини. Залежить від потреб. Зазвичай люди виїжджають з мінімумом речей, тому їх потрібно забезпечити виплатами, одягом, взуттям на зимовий період, забезпечити продуктами, гігієною, кому необхідно, медичною допомогою. Тут немає, знаєте, якогось такого сталого підходу однотипного для всіх», – каже він.
Із Білозерської громади Херсонського району самостійно евакуювалися 32 родини, в яких 46 дітей, розповів Линецький.
«Це переважно зі селища Білозерка та села Велетенське. З одного населеного пункту повністю виїхали всі родини з дітьми – це 21 дитина. В Дар’ївськії громаді, на небезпечних територіях на сьогодні залишається 8 родин з 9 дітьми. Всі решта ухвалили рішення виїхати в більше безпечні місця. Батькам роз’яснюються всі алгоритми, і вони підписують відповідний акт про повну відповідальність за життя, здоров’я дітей, яку вони беруть на себе», – пояснив голова РВА.
Линецький додав, що у Херсонській області вже застосовувалася примусова евакуація, втім, на території Херсонського району ще таких випадків не було.
На цей час у нас триває робота саме з обов’язкової евакуації, примусова до теперішньої хвилини в Херсонському районі не застосовуваласяМихайло Линецький
«Це крайній варіант вирішення проблеми, коли за допомогою поліції на броньованих автівках дітей разом з батьками, якщо вони готові супроводжувати, вивозять з-під обстрілів вже без того варіанту, коли батьки письмово зголошуються на те, що вони беруть повну відповідальність за життя та здоров’я дітей на себе. На цей час у нас триває робота саме з обов’язкової евакуації, примусова до теперішньої хвилини в Херсонському районі не застосовувалася», – запевнив він.
«Прилітає снаряд за 5 секунд»
«Приходять батьки до нас в старостат, запитують, розпитують, як їм бути. Я як мама рекомендую, звісно, вивозити дітей, щоб діти могли жити спокійно, спілкуватися з однолітками, ходити в школу, бути в соціумі.
Я максимально рекомендую виїжджати, якби не було некомфортно батькам. Так, складно покидати своє житло, але це треба зробити заради своїх дітей», – наголосила посадовиця.
Рогова розповіла, що на території Комишанського округу зруйновані внаслідок обстрілів понад 500 будинків, а від підтоплення – 256. Втім, необхідна інфраструктура у регіоні працює. Але як буде надалі, спрогнозувати важко.
Це не ракети летять, нас обстрілюють з мінометів, РСЗВ. Це близька артилерія, на відстані 5-7 км ворог знаходитьсяКатерина Рогова
«Іноді ми чуємо свист, як летить, бо нас обстрілюють з артилерії, не спрацьовує навіть повітряна тривога. Бо це не ракети летять, нас обстрілюють з мінометів, РСЗВ. Це близька артилерія, на відстані 5-7 км ворог знаходиться. Якщо було б ППО, це б нас не врятувало, це дуже близько, за 3-5 секунд прилітає, це дуже страшно, це пожежі, це біда», – каже вона.
Люди, які виїжджають до інших регіонів, оформлюються як внутрішньо переміщені особи, їм надається продуктова допомога, а також пропонуються місця для розселення, додала посадовиця.
Бериславщина: «залишається 8700 осіб»
Голова Бериславської районної військової адміністрації Володимир Литвинов розповів, що на території цього району щодня під обстрілами перебувають Тягинська, Бериславська, Милівська і Новорайська громади. Втім, люди виїжджають неохоче.
На сьогодні в тих населених пунктах, з яких оголошена обов'язкова евакуація, залишається ще 8700 осіб, серед них 325 дітейВолодимир Литвинов
«З 15 по 26 вересня було вже евакуйовано 125 осіб, серед них це 48 дітей, 33 особи – це особи похилого віку, 44 особи – це працездатні люди. На сьогодні в тих населених пунктах, з яких оголошена обов'язкова евакуація, залишається ще 8700 осіб, серед них 325 дітей. Ми щодня проводимо роз’яснювальну роботу серед населення, пропонуємо їм умови, куди ми можемо вивезти людей. Як правило, ми вивозимо їх в Київ, є дуже гарні умови у місті Гатне, це Фастівський район Київської області. Наразі люди не так охоче хочуть виїжджати. Навіть попри ті постійні обстріли, все одно динаміка дуже маленька», – каже Литвинов.
Наразі евакуація не є примусовою, зазначив він. За словами голови адміністрації, в наявності – списки людей, якщо людина відмовляється, вона пише письмову заяву про свою відмову виїжджати. Якщо людина змінила свою думку і хоче виїхати, її вивезуть, запевнив начальник РВА.
«Люди бояться за своє майно»
Литвинов також пояснив, що більшість людей, які відмовляються виїжджати, непокояться за своє майно.
«Це люди, які перебували під час окупації у своїх домівках. Більшість не хоче покидати просто свої домівки. Бояться за своє майно, що їх пограбують злочинці, дуже багато випадків мародерства, коли стаються обстріли і є руйнації будинків. Хоча ми пояснюємо, що майно – це майно, зараз основне – зберегти життя, життя своїх дітей та виїхати в безпечні регіони», – говорить голова РВА.
Якщо раніше жителі Бериславського району виїжджали переважно до Кривого Рогу, то зараз є варіанти розміщення в інших регіонах України і за кордоном, зазначив посадовець.
Щомісяця доросла людина буде отримувати 2 тис. грн, а якщо це дитина, то 3 тис. грн на місяцьВолодимир Литвинов
«Для дітей є і навчальні заклади, в які можна їх відправити. Дитина буде навчатися. А там, де вони зараз перебувають, в тих населених пунктах немає інтернету, немає світла, через що навчання навіть онлайн є неможливим. Іде супровід родин – це допомога в оформленні тимчасово переміщеної особи, в результаті чого там щомісяця доросла людина буде отримувати 2 тис. грн, а якщо це дитина, то 3 тис. грн на місяць», – розповів він.
Литвинов додав, що безпекова ситуація у Бериславському районі дедалі погіршується. За його словами, якщо 2 місяці тому на день було по одному авіаудару по Бериславу та деяких селах громади, то зараз російська авіація підіймається по 3-4 рази на день.
Обстріли тільки посилюються, як авіаційні, так і мінометні, артилерійськіВолодимир Литвинов
«Це близько 10-15 авіабомб на території Бериславського району. 1 авіабомба – це 500 кг, це дуже великі руйнації. Тому було ухвалене рішення керівництвом Херсонської ОВА провести цю обов’язкову евакуацію. Обстріли тільки посилюються, як авіаційні, так і мінометні, артилерійські. Завтра може бути якесь влучання керованої авіабомби поруч з будинком, і будинок вже не пристосований до житла, й людині вже немає де жити, вона вимушена звертатися до нас», – зазначив посадовець.
«Три людини на село залишилось»
Начальник Тягинської сільської військової адміністрації Микола Яценко розповів «Новинам Приазов’я», що у Тягінці залишаються 13 дітей, які ще не виїхали. З деяких населених пунктів громади родини з дітьми повністю переміщені в безпечні регіони країни, каже він.
«Залишилась лише Тягинка, з якою ми постійно працюємо. У нас створений гуманітарний штаб з евакуації сімей з дітьми, співпрацюємо з ДСНС і Нацполіцією, налагоджені зв’язки з ОВА з приводу евакуації. Є громадські та благодійні організації, які допомагають в розміщенні сімей з дітьми», – зазначив начальник сільської ВА.
Якщо родини не бажають виїжджати далеко, їм пропонують розміститися у мобільних будинках у селі Високому Тягинської громади. Втім, люди їдуть з території громади дедалі частіше, додав Яценко.
Є село Миколаївка, там 3 людини залишилось, і таке село, яке непроїзнеМикола Яценко
«У нас є село Миколаївка, там 3 людини залишилось, і таке село, яке непроїзне, центр пробитий повністю, шляхи завалені й можливість евакуації з кожним днем все погіршується. Бо колісна техніка туди вже не може заїхати. Нема можливості забезпечити медичний захист для мешканців. Евакуація також з кожним днем ускладнюється у зв’язку з періодичними обстрілами. Люди свідомі виїжджають. У нас нещодавно було 2600 населення, а зараз – 2 тисячі. Кожен день люди виїжджають», – стверджує він.
«5-10 хвилин на евакуацію»
Волонтер, який допомагає проводити евакуацію у Тягинській громаді, Сергій Дармостук розповів, як відбувається цей процес.
Вони там в таких умовах живуть, що не побажаєш такого нікомуСергій Дармостук
«Під страхом, але все одно їдемо. До кожної людини приїжджаємо, вони ще опираються, не хочуть їхати, але ми забираємо все одно, той, що лежить, не лежить. Вони там в таких умовах живуть, що не побажаєш такого нікому. Зараз страшніше, бо КАБи падають, «Ланцети» (російські дрони – ред.) літають. Був навіть такий випадок, коли ми вже навіть з «бусом» (мікроавтобус – ред.) і з життям прощалися – вивозили бабусю», – згадав волонтер.
За його словами, часу на евакуацію буває дуже мало – 5-10 хвилин. За цей час доводиться не тільки людей рятувати, але й домашніх тварин. За деякими жителями доводиться вертатися кілька разів: «Коли вже дуже гучно б'ють, вони вже розуміють, що треба виїжджати, але впираються і потім назад хочуть».
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей.
Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
З вересня 2022 року запеклі бої російсько-української війни ідуть на сході і на півдні України.
6 червня 2023 року була повністю зруйнована гребля Каховського водосховища (перебувала під контролем російської армії із початку березня 2022 року, а у жовтні була замінована окупантами), що призвело до затоплення великої території, людських жертв, знищення сільгоспугідь, забруднення Дніпра і Чорного моря. Україна назвала це екоцидом.
ООН від початку повномасштабного вторгнення РФ підтвердила загибель в Україні 9 701 цивільного, йдеться у звіті за 25 вересня 2023 року. Реальна кількість жертв, вказують аналітики, є набагато більшою.
Усього із 24 лютого 2022 року по 24 вересня 2023 року ООН зафіксувала ще 27 449 жертв серед цивільного населення в Україні: окрім загиблих ще 17 748 поранених. Лише з початку вересня внаслідок російської агресії проти України в ООН зафіксували 554 жертви серед цивільних українських громадян.
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