У Міноборони РФ кажуть про «відбиття атаки» дронів у Сочі та Смоленську

У містах Сочі та Смоленську літали безпілотники, в Міноборони РФ кажуть про «відбиття атаки».

Зранку 1 жовтня губернатор Смоленської області РФ заявив, що безпілотники нібито «намагались вдарити по авіаційному заводу».

Також дрони помітили у Сочі у Краснодарському краї РФ. У мережі пишуть, що безпілотник або його уламки впали у районі аеропорту, після чого там помітили дим. Російські ЗМІ уточнили, що у аеропорту Сочі затримують 14 рейсів.

При цьому у Міноборони РФ кажуть «відбиту атаку» дронів і традиційно звинувачують Україну. У російському відомстві заявили, що нібито «збило три безпілотники у Смоленській області та один у Краснодарському країн».

Російська столиця Москва, а також території, що межують з Україною – насамперед Білгородська, Брянська та Курська області, – останнім часом регулярно зазнають атак безпілотників, а прикордонні регіони і артилерійських обстрілів. Українська сторона не коментує цих подій.