У Курській області РФ сім населених пунктів залишилися без світла після атаки безпілотника – губернатор

У Курській області Росії внаслідок атаки безпілотника без світла залишилися сім населених пунктів, заявив губернатор регіону Роман Старовойт.

За словами чиновника, дрон скинув вибуховий пристрій на електричну підстанцію у селі Снагость. Старовойт заявив, що постраждалих внаслідок атаки немає.

Міністерство оборони Росії прозвітувало про нібито збиття п’яти безпілотників у Курській області в ніч на 26 вересня. Відомство стверджує, що дрони були українськими. Губернатор регіону повідомляв про роботу ППО. Українська влада ситуацію не коментувала.

24 вересня в центрі Курська безпілотник атакував адміністративну будівлю. Ймовірно, йдеться про будівлю ФСБ Росії. Також дронами був завданий удару по нафтопереробному заводу. Українські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що атаку провела військова розвідка України. Офіційно в ГУР це не підтверджували.

Представники влади регіонів Росії, що межують з Україною, а останнім часом і більш віддалених, регулярно звітують про атаки безпілотників. Міністерство оборони Росії вважає дрони українськими. Українське командування не коментує атаки дронів на території Росії.