Росія: влада Бєлгородської області повідомила про збиття 7 безпілотників

Влада Бєлгородської області Росії заявляє про збиття семи безпілотників.

Губернатор регіону В’ячеслав Гладков у телеграмі повідомив, що це сталося над Грайворонським міським округом, постраждалих немає. За його словами, фрагменти безпілотника пошкодили одне авто.

Міноборони РФ повідомило про збиття семи БПЛА, заявивши про припинення «спроби київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об’єктах на території РФ».

Крім того, губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив про роботу ППО у Курському районі.

Українська сторона цих заяв не коментувала.

Влада російських регіонів, що межують з Україною, регулярно повідомляє про обстріли і удари безпілотниками з боку ЗСУ після початку повномасштабного російського військового вторгнення. Київ ці інциденти не коментує.