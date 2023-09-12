Прикордонники РФ стурбовані ймовірністю прориву кордону українською стороною – ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму черговому звіті повідомляє, що російські прикордонники, як і раніше, стурбовані загрозою можливих українських транскордонних рейдів на територію Росії та атак українських безпілотників.

Аналітики інституту в цьому контексті відстежили думки російських військових блогерів, які кажуть, що російські прикордонники незадоволені обмеженими можливостями та обладнанням, яке є у їх розпорядженні.

За повідомленнями, російська влада погано оснастила прикордонників, не змогла забезпечити їх достатньою кількістю цифрових систем зв’язку, розвідувальних та ударних дронів, мобільного транспорту та медикаментів.

«Прикордонні підрозділи отримують протитанкові ракети та міномети тільки через особисті зв’язки з російськими військовими частинами», – пише ISW, використовуючи як джерело аналіз міліблогерів РФ.

Повідомляється, що найбільше необхідного оснащення потребують прикордонники в Брянській, Курській та Білгородській областях РФ, що межують з Україною.

«Російські прикордонники, як і раніше, стурбовані загрозою можливих українських транскордонних рейдів на Росію та атак українських безпілотників на російську територію», – резюмують відтак у ISW.

Російська столиця Москва, а також території, що межують з Україною – насамперед Білгородська, Брянська та Курська області, – останнім часом регулярно зазнають атак безпілотників, а прикордонні регіони і артилерійських обстрілів. Українська сторона не коментує цих подій.