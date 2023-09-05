Росія: влада Брянської області заявила про «спробу проникнення ДРГ» з України

Губернатор прикордонної Брянської області Росії Олександр Богомаз заявив про спробу проникнення на територію регіону «української диверсійно-розвідувальної групи» увечері 4 вересня.

Як заявив Богомаз у своєму Телеграмі, співробітники ФСБ в області і підрозділи російського Міністерства оборони запобігли такій спробі в Севському районі, який прилягає до російсько-українського кордону.

Водночас формування «Російський добровольчий корпус» заявило напередодні, що внаслідок сутички нібито загинули двоє співробітників ФСБ. Влада Брянської області про це не повідомляла.

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Бійці ​«Російського добровольчого корпусу» (РДК) та Легіону «Свобода Росії» 22 травня вперше прорвали державний кордон Росії з Україною і опинилися на території Бєлгородської області РФ.

У червні формування зробило це знову, повідомляючи про щонайменше 14 загиблих російських військовослужбовців.

Під час цих рейдів через кордон у Києві заявляли, що Україна не має до них прямого стосунку, оскільки «Російський добровольчий корпус» не є частиною її Збройних сил і складається з російських громадян.