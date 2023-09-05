РФ вербувала кубинців для війни проти України – МЗС Куби заявило про виявлення мережі торгівлі людьми

Куба заявила про виявлення мережі постачання найманців – кубинців – для участі на боці Росії у війні проти України. Про це повідомляє кубинське МЗС.



«Міністерство внутрішніх справ виявило та працює над нейтралізацією та ліквідацією мережі торгівлі людьми, яка діє з Росії, щоб включити кубинських громадян, які проживають там і навіть деяких, які проживають на Кубі, до військових сил, які беруть участь у військових операціях в Україні. Подібні спроби нейтралізовано, проти осіб, причетних до цих дій, відкрито кримінальні провадження», – йдеться у заяві, оприлюдненій 4 вересня.



У МЗС країни кажуть, що «вороги Куби поширюють спотворену інформацію, яка має на меті заплямувати імідж країни та представити її як співучасника цих дій, які ми рішуче відкидаємо».



Дипломатичне відомство країни наголошує, що Куба не бере участі в війні в Україні.



«Вона діє і буде рішуче діяти проти тих, хто на національній території бере участь у будь-якій формі торгівлі людьми з метою найманства або вербування, щоб громадяни Куби могли підняти зброю проти будь-якої країни», – додається в заяві.

Російська сторона наразі цю заяву Гавани не коментувала.



Як пише агенція Reuters, у травні 2023 року російська газета в Рязані повідомила, що кілька громадян Куби підписали контракти зі збройними силами Росії та були відправлені в Україну в обмін на російське громадянство.