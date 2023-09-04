Влада РФ повідомила про атаку БПЛА по одній із ТЕЦ у Брянській області

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив у Telegram про атаку безпілотників на одну із ТЕЦ у регіоні.

За його словами, йдеться про Клінцовську ТЕЦ.

«Безпілотний літальний апарат пригнічений РЕБ. Постраждалих та руйнувань немає. На місці працюють оперативні та екстрені служби», – написав Богомаз, і звинуватив у атаці Україну.

Українська сторона ці заяви російського чиновника не коментувала.

Останнім часом дрони регулярно атакують російські території, зокрема й Москву. Про звуки вибухів постійно повідомляють і в окупованому Криму.