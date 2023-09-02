Росія: влада Бєлгородської області заявляє про загиблого через обстріл

У селищі Уразово Бєлгородської області Росії внаслідок обстрілу загинув один місцевий мешканець, ще двоє постраждали – про це заявив голова регіону В’ячеслав Гладков 2 вересня.

Він звинуватив Збройні сили України в обстрілі селища з реактивної системи залпового вогню.

«Ще двоє мешканців постраждали: у чоловіка осколкові поранення грудної клітки, у жінки осколкові поранення плеча, обличчя, шиї та спини», – написав Гладков.

Він додав, що постраждалих доправили до лікарні, лікарі оцінюють їхній стан як тяжкий.

Українська сторона обвинувачення не коментувала.

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Пошкодження зазнали близько 20 приватних будинків.

Раніше в суботу Гладков повідомив, що ЗСУ нібито двічі атакували село Довге Валуйське вибуховими пристроями, скинутими з безпілотників. Постраждалих немає. Вибуховою хвилею вибило скло та посікло фасад приватного будинку, один автомобіль отримав пошкодження.

Прикордонні з Україною російські регіони регулярно потрапляють під обстріл. Регіональна влада стверджує, що атаки ведуться з українського боку. Київ ці повідомлення не коментує.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 31 серпня заявляла, що Росія зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, утримуючи у Брянській, Курській, та Бєлгородській областях три угруповання військ прикриття державного кордону.