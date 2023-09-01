Росія вивезла системи ППО з Курильських островів – ЗМІ

Росія вивезла з Курильських островів призначені для протиповітряної оборони зенітно-ракетні комплекси С-300. Як передає японська газета Mainichi Shimbun, це випливає з проаналізованих супутникових знімків островів Ітуруп і Кунашир від Maxar Technologies.

Викладач Токійського університету Ю Коідзумі проаналізував супутникові знімки і каже, що ще торік ракетні комплекси С-300 були розміщені біля затоки Касатка на Ітурупі та поблизу Південно-Курильська на Кунаширі. На фото, зроблених до вересня минулого року, видно транспортно-пускові установки з ракетами, радарами та іншим обладнанням. Тепер, як стверджує Ю Коідзумі, їх там немає.

Ракетні комплекси могли перекинути до кордонів з Україною для використання у війні, припускає Коідзумі. Крім того, за його словами, на фронт в Україну російська влада могла відправити відремонтовані старі танки та гаубиці з військової бази на півдні Сахаліну.

Влада РФ майже щодня повідомляє про атаки безпілотників на російські міста, звинувачуючи в цьому українську сторону, яка це, у свою чергу, не коментує.