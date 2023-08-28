Сили РФ зводять мінні загородження вздовж кордону в Бєлгородській області – Маляр

Вздовж кордону в Бєлгородскій області російські військові споруджують мінно-вибухові загородження, розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, «противник і надалі намагається наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, скрізь тривають важкі бої».

«На Куп’янському напрямку ворог створює мінно-вибухові загородження вздовж кордону в Бєлгородській області. Шукає слабких місць в нашій обороні, щоб прорвати її», – наголосила Маляр.

Міноборони України 22 серпня підтвердило, що українські війська з боєм увійшли в село Роботине, а вже незабаром з’явилися повідомлення, що в селі підняли український прапор.

Роботине російські військові утримували з березня 2022 року. Це село невелике, площею всього 3 квадратні кілометри. До війни, за офіційними даними, там проживало менш як 500 осіб. Проте військові експерти неодноразово заявляли про важливість цього населеного пункту, оскільки він дозволяє контролювати автодорогу, яка веде до Токмака – великого логістичного хабу російської армії, міста з довоєнним населенням близько 30 тисяч людей.

Напередодні американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що ЗСУ наблизилися до наступного прориву оборонних позицій військ РФ на Запорізькому напрямку.

За даними останнього зведення Генштабу ЗСУ, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Запорізькому напрямку, зокрема, на Мелітопольському, «закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби».