Росія: в Курську безпілотник вразив адміністративну будівлю

У центрі російського Курська вранці 24 вересня безпілотник атакував адміністративну будівлю, заявив губернатор Курської області Роман Старовойт. Як написав він у телеграмі, «незначно постраждав дах». Старовойт стверджує, що безпілотник був українським. Українські військові, як завжди у таких випадках, повідомлення не коментують.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» опублікував відео з Курська, на якому видно дим над центром міста. Видання пише про «серію вибухів».

У чатах місцеві жителі пишуть, що під удар потрапила «будівля на Добролюбова». На вулиці Добролюбова в Курську розташоване обласне управління ФСБ Росії. Провоєнний російський телеграм-канал «Рыбарь» припускає, що йдеться про будівлю адміністрації Центрального району Курська. Офіційної інформації щодо цього немає.

Представники влади регіонів, що межують з Україною, а останнім часом і більш віддалених, регулярно звітують про збиті безпілотники. Цього разу губернатор неписав, що безпілотник збили.