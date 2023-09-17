Міноборони РФ каже про «атаки безпілотників» на Москву, Тулу та Крим

В Орловській області РФ нібито після «атаки безпілотника» спалахнула нафтобаза, повідомляє російська служба Радіо Свобода. Крім того, влада РФ каже про «збиття дронів» біля Москви.

Інформацію про пожежу на нафтобазі в Орловській області згодом підтвердили і в Міноборони РФ. Водночас у телеграм-каналі Mash уточнили, що, за попередніми даними, «після детонування дрону сталося займання резервуару із паливом».

Губернатор Орловської області Андрій Кличков каже, що «безпілотник впав на нежитловий об’єкт у Залізничному районі» і що «місце інциденту було оточене спецслужбами».

Пізніше російське видання «Известия» повідомило, що пожежу на нафтобазі в Орловській області ліквідували, постраждалих немає.

Також у ніч проти 17 вересня на підльоті до Москви було «збито кілька безпілотників», пише російська служба Радіо Свобода.

За даними Міноборони РФ та мера Москви Сергія Собяніна, один дрон нібито впав в Істринському районі, інший – у Раменському. Російська влада каже, що постраждалих немає. Внаслідок події, в московських аеропортах Шереметьєво, Домодєдово та Внуково було скасовано шість авіарейсів, понад 30 – затримано.

Крім того, за заявою міноборони РФ, «шість безпілотників було збито над західним, північно-західним та східним узбережжями Криму».

Про «падіння ще одного безпілотника» під Тулою повідомляє міністерство регіональної безпеки Тульської області. Вранці в неділю міноборони РФ заявило також про «перехоплення БПЛА у Воронезькій області».

Російська столиця Москва, а також території, що межують з Україною – насамперед Білгородська, Брянська та Курська області, – останнім часом регулярно зазнають атак безпілотників, а прикордонні регіони і артилерійських обстрілів. Українська сторона не коментує цих подій.