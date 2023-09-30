Форум оборонних індустрій. Що виробники зброї кажуть про спільне виробництво з Україною?

Це подія високого рівня, секретної інформації та чутливих переговорів. Під час війни перший Міжнародний форум оборонних індустрій провели у Києві. У цей час небо столиці надійно захищали системи Patriot. Американська компанія, яка їх виготовляє, була серед учасників форуму.

Окрім неї, десятки інших виробників, завдяки чиєму озброєнню ЗСУ нині тримають фронти російсько-української війни. І поки їхня техніка стримує ворога та забезпечує наступ, компанії зібралися щоб обговорити, як можуть співпрацювати та розвивати спільне виробництво озброєння в Україні.

«Я радий вітати на форумі всіх вас. Усіх, хто готовий разом з Україною та в Україні будувати арсенал вільного світу. Сучасний і потужний арсенал, який не залишить шансів жодному агресору», – так учасників форуму привітав президент Володимир Зеленський.

Загалом до Києва з'їхалося 252 компанії із 31 країни світу.

«Це перший раз, коли ми в Україні зібрали сотні іноземних компаній, сотні українських компаній в одному місці... коли вони всі в одному залі шукають спільні можливості для того, щоб розвивати виробництво в Україні», – розповідає про захід Олександр Камишін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості.

А щоб розвивати місцеве виробництво зброї та військової техніки, Україні потрібні зовнішні технології, каже міністр. І додає, після комунікації компаній на форумі «спільних виробництв буде більше».

«Я буду радий, якщо тепер вони знайдуть можливість для себе, для своїх країн, для своїх компаній розвивати місцеве виробництво в Україні. Самостійно, спільно з українськими компаніями, з державними компаніями, з приватними – це менш важливо. Головне, щоб вони розвивали це виробництво в Україні», – нагалошує міністр.

Як результат, Україна підписала 20 угод та меморандумів із закордонними компаніями. У них йдеться про виготовлення дронів, ремонт та виробництво бронетехніки та боєприпасів, повідомляють у Мінстратегпромі.

«Були підписані угоди, націлені на спільне виробництво та розробку, в першу чергу, безпілотних літальних апаратів та іншої військової техніки, яка дуже посилить наших воїнів на лінії бойового зіткнення», – пояснює у коментарі Радіо Свобода Герман Сметанін, генеральний директор Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість».

Довідатися інформацію про співпрацю з українським оборонним комплексом в іноземних виробників майже неможливо. Свої ділові угоди чи тільки задуми розпочати кооперацію люди бізнесу воліють тримати у таємниці.

Радіо Свобода вдалося поспілкуватися із кількома преставниками великих оборонних підприємств та розпитати їх про спільні з Україною проєкти.

Nexter Group

«Я генеральний директор компанії, яка постачала у вашу країну системи Caesar, гармати, боєприпаси, бронетехніку», – у кулуарах форуму розповідає журналістам Ніколя Шамуссі.

Він генеральний директор французького оборонного виробника Nexter Group. Серед його найвідоміших розробок САУ Caesar, яку нині активно використовують військові ЗСУ у війні проти Росії.

Ніколя Шамуссі розповідає, його компанія в Україні «з початку війни, у тісній співпраці з українською промисловістю, державними та приватними компаніями, допомагає українській армії».

«Перш за все, ми поставляємо різні системи озброєнь, запчастини, і ми навчаємо українських військових технічному обслуговуванню та ремонту наших систем», – каже Шамуссі.

А от що робити далі з перспективою місцевого виробництва, директор оборонної компанії з'ясовувати приїхав до Києва, на форум оборонних індустрій. Як результат, підписані численні угоди з українською стороною.

«Водночас я є віцепрезидентом французької асоціації оборонної промисловості, і сьогодні я підписав угоду з Управлінням оборонних закупівель України. Це рамкова угода, за якою всі французькі та українські компанії можуть підписувати індивідуальні угоди. До того ж, ми підписали понад 10 угод з різними компаніями в Україні та Франції щодо співпраці в галузі боєприпасів, зброї, БПЛА, кібербезпеки тощо», – повідомив Ніколя Шамуссі.

Деталей щодо спільного виробництва та розміщення потужностей в Україні, французький промисловець не розкрив. Втім, припускає, кількість САУ Caesar на полі бою може зрости.

«Я не можу говорити від імені вашого міністра оборони, але я думаю, що це цікава перспектива. Здається, САУ Caesar дуже потужна, корисна та пристосована до використання вашими солдатами. Тож я припускаю, що їх буде більше».

За словами Ніколя Шамуссі, темпи виробництва військової техніки їхня компанія значно наростила з початком російського масштабного вторгнення в Україну.

«Ми вирішили кардинально змінити промисловий процес, щоб збільшити можливості виробництва. Тому кількість САУ Caesar, яку ми можемо виготовляти щомісяця, збільшилася в три рази. А боєприпасів – вдвічі. І єдина мета – забезпечити Україну та її воїнів», – підсумував директор Nexter Group.

Raytheon

У захищеному системами Patriot Києві себе безпечно та комфортно почуває Сем Денеке. Він віцепрезидент з ведення бізнесу наземного озброєння та протиповітряного захисту американської компанії Raytheon – теж серед учасників оборонного форуму.

Саме компанія, в якій працює Денеке, розробляє основний зенітно-ракетний комплекс армії США Patriot, який вже і на озброєнні України.

А ще для ЗСУ компанія постачає NASAMS, Stinger, Javelin.

«Усі відгуки, які ми отримали, свідчать про те, що наші системи надзвичайно успішні. Ми дуже пишаємося тим, що перебуваємо сьогодні тут, у Києві, захищені «Петріотом» від повітряних і ракетних атак. Також хочу відзначити ефективність і дієвість ракет Stinger і Javelin. Саме вони на початку війни стримували росіян, відштовхували їх назад і не дозволяли їм просуватися далі в Україну. Тож ми дуже, дуже пишаємося тією роллю, яку змогли відіграти, допомагаючи захищати Україну», – розповів Сем Денеке.

Щодо співпраці з оборонно-промисловим комплексом України, на запитання Радіо Свобода, американський промисловець відповів: «Наразі ми вивчаємо можливості». Але публічно обговорювати їх не готові.

«Ми не обговорюємо конкретні плани щодо будь-чого в Україні. Цей форум був дуже важливим з тієї точки зору, що ми представилися та познайомилися з українською промисловістю. Отже, ми зперебуваємо на початковій стадії цих розмов», – зазначив представник компанії Raytheon.

Коли спільні плани Raytheon з українською стороною будуть втілені в життя, прогнозувати Сем Денеке не береться.

«Чесно кажучи, це дуже важко передбачити. Ми слідуємо рішенням і лідерству США в тому, що стосується технологій та їх передачі. І від цього також усе залежить», – резюмував Денеке.

Водночас, представник Raytheon зазначив, що угоди між США та Україною, укладені минулого тижня в Сполучених Штатах, полегшують співпрацю.

Група MBDA

Серед учасників Міжнародного форуму оборонних індустрій – Флорант Дюлье. Він директор з експортних продажів групи MBDA, провідного європейського виробника ракетних систем.

«Група MBDA – це співпраця різних європейських країн всередині галузі. Франція, Велика Британія, Італія, Німеччина, така кооперація зробила нас лідером у Європі та світовим лідером», – каже Дюлье.

Серед продуктів MBDA – ракета Storm Shadow. Її для ураження цілей противника застосовують ЗСУ.

Флорант Дюлье небагатослівний. У коментарі Радіо Свобода розповідає, на форум приїхав, щоб «обговорити найрізноманітнішу співпрацю, яка можлива у майбутньому».

Над чим можуть працювати з Україною та коли це станеться, відповідь дає лаконічну.

«Це буде співпраця, яку ми хочемо налагодити в довгостроковій перспективі. Ініціювати та розвивати співробітництво дуже важливо. Ми про це знаємо. Проте, боюся, я не можу бути більш конкретним щодо колаборації, яку ми маємо розвивати з Україною, з міркувань конфіденційності», – пояснив Флорант Дюлье.

Baykar Makina

Халюк Байрактар, генеральний директор турецької Baykar Makina, теж серед учасників Міжнародного форуму оборонних індустрій.

Бойові дрони його компанії Bayraktar TB2 відіграли значну роль на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Завод Baykar Makina з виробництва безпілотників вже почали будувати в Україні, розповів у коментарі Радіо Свобода Халюк Байрактар.

«Ми розпочали інвестиції в Україну у травні 2023 року. Розпочали процес будівництва, зробили вже необхідні базові кроки. Ми очікуємо завершити будівництво заводу за півтора роки, такі наші сподівання. Все просувається вперед, завод вже будується. І це досить великі інвестиції. Загалом в Україну ми плануємо вкласти 100 мільйонів доларів», – повідомив гендиректор Baykar Makina.

Rheinmetall AG

Створити спільне підприємство з АТ «Українська оборонна промисловість» (колишній «Укроборонпром») німецькому збройовому концерну Rheinmetall дозволило Федеральне антимонопольне відомство Німеччини. Про це напередодні форуму повідомили у пресслужбі виробника.

Підприємство збираються розташувати у Києві. Займатиметься воно обслуговуванням і випуском військової техніки на території України.

На форум оборонних індустрій від компанії Rheinmetall, що виробляє танкові башти до Leopard 2, які використовують на полі бою в Україні, приїхав Максіміліан Фрох, директор з організації міжнародних стратегічних програм Rheinmetall AG.

У короткому коментарі Радіо Свобода про перспективи співпраці та будівництва заводу Rheinmetall Фрох відповів: «Є активність і буде співпраця, але поки що ми не можемо розголошувати будь-яку іншу інформацію».

Деталей кооперації не розповідає і Герман Сметанін, генеральний директор «Української оборонної промисловості».

«Сьогодні новий етап у взаємовідносинах, оскільки наші партнери отримали деякі види дозволів. Це надає змогу посилити і поглибити співпрацю з нашими підприємствами. Тому настав час переходити в нову фазу співробітництва», – сказав Сметанін у коментарі Радіо Свобода в кулуарах форуму.

Чи справді завод буде розміщений в Україні, Сметанін не відповів – тема чутлива.

«Щодо розміщення виробничих потужностей коментувати не буду, бо це дуже чутлива тема. І, як ви знаєте, Росія використовує свої і безпілотні літальні апарати, і ракети для того, щоб унеможливити дану співпрацю. Але ми будемо намагатися зробити це безпечно», – підсумував Сметанін.