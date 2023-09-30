В Україні створять оборонний спецфонд, його наповнять грошима з російських активів – Зеленський

В Україні планують створити спеціальний оборонний фонд, повідомив президент Володимир Зеленський під час Форуму оборонних індустрій, розповів кореспондент Радіо Свобода.

За словами глави держави, цей спецфонд «забезпечить додаткові ресурси, зокрема для розвитку воєнних виробництв та підтримки відповідної співпраці для створення нових воєнних об’єктів та програм, які потрібні для оборони та для турботи про наших воїнів».

«Ресурси фонду – це плюс до державних видатків на сферу оборони, оборонне виробництво та приватні інвестиції. Фонд буде наповнюватись за рахунок дивідендів від державних оборонних активів та прибутку від продажу конфіскованих російських активів», – зазначив президент.

Раніше до Києва з неоголошеними візитами прибули генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, новий міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс і міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Із візитами вони прибули напередодні першого Форуму оборонних індустрій, на якому українські чиновники мали зустрітися з представниками понад 160 оборонних компаній із 26 країн.

Форум оборонних індустрій раніше анонсували президент України Володимир Зеленський та Міністерство закордонних справ.