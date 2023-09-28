Медіа: міністр оборони Франції прибув до Києва

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню прибув до Києва, повідомляють 28 вересня французькі медіа.

За даними видання Le Parisien, Лекорню прибув на чолі делегації з «близько 20 представників оборонної промисловості». Серед них – посадовець компанії-виробника самохідної установки Caesar, яка є на озброєнні українських військових.

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Як повідомляє AFP, візит відбувається напередодні першого Форуму оборонних індустрій, на якому українські чиновники мають зустрітися з представниками понад 160 оборонних компаній із 26 країн.

Пресслужба Лекорню наразі не повідомляла про його візит до Києва.

Раніше стало відомо, що до України прибув новий міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс.

Форум оборонних індустрій раніше анонсували президент України Володимир Зеленський та Міністерство закордонних справ.