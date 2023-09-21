«Не можемо брати все що завгодно»: Ігнат пояснив, чому ЗСУ не потрібні літаки Mirage 2000

Французькі штурмовики Mirage 2000 не закриють всіх потреб України в авіації, тому Україна хоче отримати сучасні багатоцільові літаки, повідомив під час брифінгу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що «будь-яка військова допомога важлива для України», але це не стосується літаків Mirage 2000.

«Якщо російська ППО його просто знищить. Нам потрібно завоювання переваги в повітрі. Нам потрібний багатоцільовий літак, сучасний, здатний забезпечити нам ці всі завдання, про які я вище говорив. Що потрібно? Забезпечення переваги в повітрі, відігнати російську авіацію від наших кордонів та з окупованої території, завдавати ударів по наземних та надводних цілях», – пояснив речник.

Також Ігнат додав, що, «крім завдань на полі бою, літаки, які хоче отримати Україна, повинні будуть охороняти повітряний простір, знищувати крилаті ракети та дрони».

На думку речника, «передача Mirage 2000 не буде раціональним рішенням, а їхнє опанування лише виснажить українську авіацію».

«Тому не можемо ми собі сьогодні дозволити брати все що завгодно з авіаційного парку. Це не раціонально. І це просто виснажить роботу наших людей. Ми маємо зосередитися на одному, максимум двох типах багатоцільового літака, здатного вирішувати завдання про які я сказав. Mirage 2000 – це застаріла модель, і у Франції є значно кращі літаки і в Європі. Тому розглядаємо ті літаки, про які говоримо», – наголосив Ігнат.

Раніше французька газета Figaro повідомила, що у Франція вже півтора місяця навчає українських пілотів на винищувачах Mirage 2000.

За даними видання, близько тридцяти українських пілотів вже понад півтора місяця проходять прискорену підготовку на французьких винищувачах-бомбардувальниках на авіабазах Мон-де-Марсан та Нансі.

Однак, згодом Ігнат повідомив, що інформація про навчання українських пілотів у Франції на винищувачах Mirage 2000 не відповідає дійсності.