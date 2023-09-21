Кожний пʼятий мобілізований РФ не прожив на фронті і двох місяців – дослідження

У Росії 21 вересня минає рік від часу початку в країні «часткової мобілізації», яка формально триває і досі. Як свідчать результати спільного дослідження видання «Важные истории» і групи Conflict Intelligence Team (CIT), російські мобілізовані гинуть в Україні в середньому через чотири з половиною місяці, а кожний пʼятий не прожив на фронті і двох місяців.

За цими даними, за рік після початку мобілізації на фронті загинули не менш як три тисячі осіб, яким прийшли повістки, і майже в кожному регіоні Росії поховали хоча б одного призваного чоловіка.

«Більш як половина мобілізованих загинула у віці від 30 до 45 років. Найбільш віковий загиблий мобілізований – 62-річний майор Микола Ісаков із Тверської області. Він провів на війні майже вісім місяців і загинув на початку червня на території Росії у Шебекінському районі Бєлгородської області», – вказують автори дослідження.

Рік тому у Росії оголосили «часткову мобілізацію», під час якої призвали близько 300 000 людей.

Читайте також: У британській розвідці сумніваються, що на кількість новобранців у армії РФ вплинуть передбачені зарплати і пільги



15 вересня 2023 року голова комітету Держдуми РФ з оборони, колишній генерал Андрій Картаполов повторив, що мобілізовані зобов’язані проходити службу на час «спеціальної військової операції» (так в Росії називають війну проти Україні). Він також зазначив, що ротація особового складу із зони операції під час служби неможлива.

Українська розвідка заявляє, що Кремль продовжує «приховану мобілізацію», у 2023 році вже призвали від 90 до 100 тисяч росіян для поповнення втрат і створення нових з’єднань. Однак «масштабної» мобілізації в РФ може не бути.