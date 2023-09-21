У розвідці Британії пояснили, як відсутність ротації може впливати на війська РФ

Відсутність регулярних ротацій, ймовірно, є одним із найважливіших факторів, що сприяють низькому моральному духу російських військ, повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своє розвідки.



«Відсутність регулярних ротацій підрозділів, ймовірно, є одним із найважливіших факторів, що сприяють низькому моральному духу росіян, а також неспроможності російської армії провести навчання вищого рівня після вторгнення. Відсутність такої підготовки, ймовірно, сприяє ускладненням Росії у проведенні успішних комплексних наступальних операцій», – йдеться у повідомленні.



Рік тому у Росії оголосили «часткову мобілізацію», під час якої призвали близько 300 000 людей.

Читайте також: У британській розвідці сумніваються, що на кількість новобранців у армії РФ вплинуть передбачені зарплати і пільги



15 вересня 2023 року голова комітету Держдуми РФ з оборони, колишній генерал Андрій Картаполов повторив, що мобілізовані зобов’язані проходити службу на час «спеціальної військової операції» (так в Росії називають війну проти Україні). Він також зазначив, що ротація особового складу із зони операції під час служби неможлива.

Українська розвідка заявляє, що Кремль продовжує «приховану мобілізацію», у 2023 році вже призвали від 90 до 100 тисяч росіян для поповнення втрат і створення нових з’єднань. Однак «масштабної» мобілізації в РФ може не бути.