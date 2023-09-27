Посол України при НАТО щодо виробництва боєприпасів: «звучать дуже перспективні цифри»

Координація щодо нарощення виробництва боєприпасів здійснюється в рамках окремого формату, що включає національних директорів з питань озброєння з країн, охочих долучитися до процесу. Про це журналістам у Брюсселі розповіла очільниця місії України при НАТО Наталія Галібаренко.

За її словами, остання така зустріч відбулася в штаб-квартирі Альянсу минулого тижня.

«Ми розглядали достатньо детально виробництво боєприпасів, і озвучувалися дуже перспективні, хороші цифри з точки зору того, як будуть нарощувати інші країни щорічно виробництво боєприпасів, особливо США. Тому що в нас потреба дуже велика. Що стосується конкретного калібру, для нас 155-й також виходить на перший план», – зазначила Галібаренко.

Пріоритетність 155-міліметрового калібру снарядів для артилерії дипломатка пояснила тим, що радянська зброя витісняється й відбувається поступовий перехід на західні стандарти. Важливо, додала посол України при НАТО, не лише нарощування виробництва боєприпасів країнами-партнерами, а й підписання відповідних контрактів, і це питання, за її словами, також порушували на зустрічі.

«Держави мають контрактувати у своїх виробників ці боєприпаси для того, щоб їх потім отримала Україна. Плюс - не буду сильно розголошувати плани з точки зору безпеки, але Україна теж не сидить і не чекає, доки їй дадуть. Ми теж маємо своє виробництво. І навіть в умовах такої війни», – зауважила дипломатка.

Коментуючи об’єми виробництва боєприпасів у Росії, Галібаренко зауважила, що зрівнятися з ними кількісно партнерам України буде непросто.

«У Росії запущена величезна машина, і зразу вам сказати, що Альянс прямо зараз готовий протиставити цій цифрі свої потенціали, - я скептично до цього ставлюся. На жаль, це потребуватиме певного часу. Але так само не секрет, що росіяни завжди беруть кількістю. А ця війна - не про кількість. Вона про якість. Перемагає той, хто має високі технології, хто вміє краще воювати і, думаю, якраз це нам дозволяє продовжувати контрнаступ і взагалі просуватися», – резюмувала посол України при НАТО.

21 вересня президент США Джо Байден вирішив поки що не передавати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Напередодні агенція Reuters із посиланням на слова анонімного джерела з числа американських посадовців повідомила, що президент США Джо Байден планує у четвер оголосити про пакет військової допомоги Україні на 325 мільйонів доларів.

Очікується, що пакет оборонної допомоги передбачатиме другу партію касетних боєприпасів калібру 155 мм. Крім того, Вашингтон планує надати додатково системи ППО малої дальності Avenger, які використовують ракети Stinger. Також у запланований пакет допомоги Україні увійдуть протитанкові системи TOW та AT4, ракети для систем HIMARS та протитанкові ракети Javelin та інше обладнання.

Після російського вторгнення США передали Україні допомогу у сфері безпеки на суму понад 40 мільярдів доларів.

Нещодавно ABC News із посиланням на офіційних осіб США повідомили, що США, швидше за все, поставлять Україні далекобійні ракетні комплекси ATACMS.

За даними медіа, постачання ракет «розглядається» – і, ймовірно, їх включать до найближчого пакету американської допомоги Україні. Але, за даними джерела ABC News, до моменту отримання ракет можуть пройти місяці.

У Міністерстві оборони США відреагували на повідомлення преси про ймовірне надання Україні далекобійних ракет ATACMS, заявивши: «з точки зору Міністерства оборони, ми не маємо нічого нового для оголошення».

Залежно від модифікації, далекобійність ракет ATACMS може перевищувати 300 кілометрів. Це дозволить Україні завдавати ударів по російських військах, які розташовані далеко за лінією фронту, – зокрема, в окупованому Криму.

США виявили, що на озброєнні у них більше ATACMS, ніж передбачалося спочатку, повідомили ABC News два чиновники. Хоча поки що неясно, наскільки виявлені комплекси придатні до експлуатації.

Київ місяцями просить Вашингтон надати далекобійні ракети ATACMS. США поки що офіційно не оголошували про рішення надати це озброєння Україні.

Зараз Україна використовує ракети великої дальності Storm Shadow, поставлені Великою Британією, а також французький аналог цієї зброї – SCALP.