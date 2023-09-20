Британія має намір передати Україні десятки тисяч артилерійських снарядів

Великобританія поставила в Україну понад 300 000 артилерійських снарядів і має намір доставити ще десятки тисяч артилерійських снарядів цього року, оголосив 19 вересня міністр оборони Грант Шеппс.



«Щоб переконатися, що Україна має те, що їй потрібно для захисту, коли ми наближаємося до зими, ми також визначили, як Сполучене Королівство просуватиметься далі в найближчі місяці в наших пріоритетних сферах підтримки, включно з протиповітряною обороною та дальніми ударами, а також навчання», – сказав Шеппс, якого цитує пресслужба британського міністерства.



Міністр оборони окреслив пріоритетні сфери підтримки в найближчі місяці, включаючи протиповітряну оборону для захисту критично важливої національної інфраструктури України взимку, додаткові артилерійські боєприпаси.



На сьогодні Велика Британія поставила понад 12 000 одиниць протитанкової зброї, 300 000 артилерійських боєприпасів, тисячі ракет протиповітряної оборони, самохідну артилерію та понад 200 000 одиниць нелетального обладнання, включаючи одяг для екстремальних холодів.

У серпні стало відомо, що міністерство оборони Великої Британії підписало три контракти на постачання засобів протиповітряної оборони для України.

«Контракт вартістю 56 мільйонів фунтів стерлінгів із норвезькою оборонною компанією Kongsberg щодо постачання антидронових систем і ще два контракти на забезпечення додаткових можливостей ППО», – йдеться в повідомленні.