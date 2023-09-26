Болгарія передасть Україні несправні ракети С-300 і боєприпаси

Болгарія передасть Україні несправні ракети з ЗРК С-300 і боєприпаси, повідомляє болгарська служба Радіо Свобода.

Проект додаткової військової допомоги Україні підписали лідери правлячої більшості – Бойко Борисов, Христо Іванов, Делян Пеєвскі та Кирил Петков.



За словами голови парламентського комітету з питань оборони Христо Гаджева, передача несправних ракет із комплексів С-300 жодним чином не загрожуватиме функціонуванню протиракетної оборони Болгарії.

Він повідомив, що протягом 20-22 років були спроби їх відремонтувати з компанією-виробником з РФ, яка заявила, що ремонту вони не підлягають.



Гаджев пояснив, що одним із несправних болгарських комплектів в Україні можна відремонтувати декілька та захистити ними інфраструктуру та міста. За його словами, передача ракет, про які йдеться, обговорювалася в низці переговорів між болгарською та українською сторонами з лютого 2022 року.

У червні Рада міністрів Болгарії підтримала новий пакет військової допомоги Україні. Повідомлялося, що до пакету увійдуть зброя та боєприпаси, які є на складах Болгарії, їх не потрібно закуповувати. Більшість із них уже прострочені або їхній термін служби добігає кінця, тож їх у будь-якому разі треба замінювати.

У липні стало відомо, що Болгарія приєдналася до декларації G7 про підтримку України.