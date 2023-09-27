Болгарія стрімко модернізує свої збройні сили після вторгнення Росії в Україну

СОФІЯ – Болгарія роками відкладала модернізацію своїх збройних сил. Незважаючи на те, що країна є членом НАТО з 2004 року, армія Болгарії все ще покладається на стару радянську зброю. Однак повномасштабна війна, розв'язана Росією проти України у лютому 2022 році, схоже, стала стимулом, через який низка великих закупівель західної зброї може бути реалізована ще до кінця цього року. Яку ж зброю закуповує Болгарія? І для чого це їй потрібно?

Створені Росією у Чорному морі загрози викликають занепокоєння офіційної Софії, і тому Болгарія прагне придбати військові кораблі та зброю для своєї берегової охорони, каже прем’єр-міністр Ніколай Денков.

Після виходу з зернової угоди в липні 2023 року, завдяки якій відновився перерваний із початком масштабної війни експорт українського зерна, Росія атакувала українські порти та інфраструктуру в Чорному морі та навколо нього, намагаючись заблокувати постачання українською аграрної продукції на світові ринки.

Тому Болгарія уклала угоди на закупівлю зброї на близько 5 мільярдів левів (2,7 мільярда доларів). І ці угоди зараз із західними виробниками зброї перебувають на різних етапах реалізації.

До того, хоча Болгарія є членом НАТО вже майже 20 років і має за вимогою Альянсу витрачати щонайменше 2% свого ВВП на оборону ( хоча цю вимогу Альянсу насправді виконують далеко не всі члени), спроби офіційної Софії модернізувати збройні сили не були успішними. Болгарська армія все ще опиралася на застарілу зброю радянських часів.

За останні роки було підписано лише дві великі угоди з продажу зброї. Перша – у 2019 році для придбання восьми F-16 вартістю понад 5 мільярдів левів (2,7 мільярда доларів) у Lockheed Martin, американської компанії, яка виробляє винищувачі.

У 2022 році уряд Болгарії продовжив угоду та замовив у американського аерокосмічного гіганта ще вісім F-16.

Інша угода стосувалася двох багатоцільових модульних патрульних кораблів (MMPV) – невеликих військових кораблів, які можуть протистояти повітряним, морським, наземним і підводним загрозам – які будуть побудовані в Болгарії спільно німецькою суднобудівною компанією Luerssen і болгарським субпідрядником Delfin.

У той час як повномасштабне вторгнення Росії в Україну та подальше бряцання зброєю пограли на нервах Софії, Кремль усе ще може розраховувати на підтримку в Болгарії, і не лише на політичному маргінесі.

Президент Болгарії Румен Радев послідовно виступає проти надання Україні масштабної військової допомоги. Його звинувачували в промосковській позиції, а також одного разу під час президентських дебатів 2021 року він назвав Крим, який Москва незаконно анексувала в 2014 році, «російським». Повідомляється, що під час свого візиту до Софії 6 липня президент України Володимир Зеленський відверто поспілкувався з Радєвим щодо його небажання озброювати Україну.

Такі дружні погляди та ставлення до Кремля, однак, не завадили Болгарії посилити свої сили – це типовий сценарій, який повторюється по всій Європі після нападу Росії на Україну у 2022 році.

Вторгнення в Україну негайно вплинуло на рішення щодо військових витрат у Центральній і Західній Європі

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), у своєму останньому щорічному огляді глобальних військових витрат:

«Військові витрати держав Центральної та Західної Європи склали 345 мільярдів доларів у 2022 році. У реальному вираженні витрати цих держав вперше перевищив показник 1989 року, коли Холодна війна закінчувалася, і був на 30 відсотків вищим, ніж у 2013 році».

«Вторгнення в Україну негайно вплинуло на рішення щодо військових витрат у Центральній і Західній Європі. Це включало багаторічні плани щодо збільшення витрат кількох урядів», – сказав Дієго Лопес да Сілва, старший науковий співробітник Програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI.

«Як наслідок, ми можемо обґрунтовано очікувати, що військові витрати в Центральній і Західній Європі продовжуватимуть зростати в наступні роки», – сказав він у прес-релізі, який супроводжує випуск звіту 24 квітня.

Болгарія потребує багато нового обладнання для модернізації своїх збройних сил: головним чином бронетехніку, радіолокаційних систем для ВПС і ВМС, нових артилерійські систем, сумісних зі стандартами НАТО, систем протиповітряної оборони та безпілотників.

Більшість озброєнь із цього списку бажань були згадані міністром оборони Болгарії Тодором Тагарєвим у промові на початку цього місяця на відкритті навчального року у військовій академії в Софії.

Правляча коаліція за переозброєння

У Національній асамблеї, 240-місному однопалатному парламенті Болгарії, Тагарєв не лише знаходить підтримку, але й відчуває невідкладність, особливо з боку парламентаріїв із правоцентристської партії ГЕРБ і руху «Ми продовжуємо зміни – Демократична Болгарія (PP-DB)», які у тандемі сформували правлячу коаліцію в червні після низки тимчасових урядів і п’яти позачергових виборів за два роки.

«Це переозброєння, по-перше, має бути здійснене швидко, а по-друге, воно має бути здійснене системно», – сказав Христо Гаджев, член партії ГЕРБ і голова Комітету з питань оборони в парламенті, у коментарі Болгарській службі Радіо Свобода.

Очікувалося, що план переозброєння армії буде подано Міністерством оборони до Національних зборів до листопада для голосування, додав Гаджев, але останні повідомлення свідчать про те, що це може бути відкладено на тлі галасу опозиції.

Болгарська соціалістична партія (БСП), ультраправа партія «Відродження» та інші проросійські парламентарі проголосували «проти» у 2022 році закупівлі ще восьми винищувачів F-16. Хоча ця та інші партії, швидше за все, проголосують проти будь-якої програми військової модернізації, однак PP-DB і GERB мають достатньо голосів у Національних зборах, щоб проштовхнути програму переозброєння.

Через відсутність узгоджених рамок військової модернізації тривають переговори щодо придбання бойових машин і систем озброєння для військово-морських сил і кораблів берегової охорони, як повідомляється.

Росія грає м’язами у Чорному морі

Агресивні дії Росії в Чорноморському регіоні, включаючи мінування вод і ракетні обстріли українських портів на її узбережжі, викликали велике занепокоєння в Софії.

Це переозброєння, по-перше, має бути здійснене швидко, а по-друге, воно має бути здійснене системно

Бряцання зброєю з Боку Москви лише посилилось після того, як Росія в липні в односторонньому порядку вийшла з чорноморської зернової угоди. А російське вторгнення, здається, наближається до Болгарії. 18 вересня Міністерство оборони Болгарії заявило, що ймовірно уламки безпілотника були знайдені на узбережжі Чорного моря.

«Саме тому ми почали закуповувати ракети для берегової охорони, щоб ніхто не наважився підійти до наших чорноморських міст», – сказав прем’єр-міністр Болгарії Денков під час сесії запитань і відповідей у Facebook 7 вересня, додавши, що войовничі розмови в Росії свідчать про Україна може бути не єдиною бажаною метою Кремля.

«Російські політики неодноразово заявляли, що після України [наступні] республіки Балтії та Молдова. Громадянам Болгарії давно пора відкрити очі, ким є агресор, який хоче повернути собі імперський вплив», – сказав Денков ЗМІ та громадськості.

Очікується, що придбання ракетних батарей берегової оборони, про які згадав Денков, коштуватиме приблизно 50 мільйонів левів (27,3 мільйона доларів), і вони будуть озброєні крилатими ракетами RBS-15 Mk3, які виробляє шведська компанія Saab. Ці ракети вже придбали для двох нових патрульних кораблів на замовлення, що дало збройним силам Болгарії більшу сумісність між її кораблями та береговою артилерією.

Громадянам Болгарії давно пора відкрити очі, ким є агресор, який хоче повернути собі імперський вплив

Два MMPV були придбані в 2020 році, коли міністром оборони був Красимір Каракачанов з правої ВМРО-ДПМНЕ. Каракачанов обрав кораблі без ракет, щоб знизити витрати та зробити угоду більш приємною для парламентарів, які мали б її схвалити.

Ракети були додані до замовлення в серпні 2022 року, коли їх закупівлю схвалив тимчасовий уряд на чолі з Галабом Донєвим. Для цього знадобилося трохи винахідливості. Після розпуску парламенту виконуючий обов’язки міністра оборони Дімітар Стоянов розподілив запити, щоб зберегти необхідне фінансування мінімальним і уникнути вимоги затвердження парламентом.

Відповідно до закону, Національна асамблея має схвалити будь-яку військову закупівлю вартістю 100 мільйонів левів (54 мільйони доларів) і вище, тоді як закупівлі вартістю 50 мільйонів левів (27 мільйонів доларів) або менше потребують лише схвалення уряду.

Незрозуміло, як і де саме будуть розгорнуті ракети RBS-15 Mk3, але болгарські офіційні особи прагнуть їх додати, особливо враховуючи їх широке використання в інших місцях.

Швеція встановлює їх на вантажівки Scania та розгортає на своїх берегах. Хорватія робить те саме, хоча транспортним засобом вибору є чеська Tatra. У Фінляндії вони встановлюються на військову техніку Sisu фінського виробництва.

Протягом багатьох років болгарські збройні сили вважали пріоритетом придбання транспортних засобів піхоти (ICV). Відповідно до зобов'язань НАТО, вони необхідні для оснащення двох батальйонних бойових груп. Хоча були переговори та тендери, придбання досі не підтверджено.

У 2021 році Міноборони припинило переговори з двома компаніями щодо потенційної покупки ICV – фінською Patria та General Dynamics зі США – заявивши, що їхні пропозиції на понад 2 мільярди левів (1 мільярд доларів) були вищими, ніж запропонована сума, затверджена парламентом.

Нездатність задовольнити цю потребу міністр оборони Тагарєв назвав «критичною» під час своєї недавньої лекції у військовій академії.

Але нещодавно надії пожвавились, коли 1 вересня Держдепартамент США схвалив продаж за 1,5 мільярда доларів 183 БТР Stryker, згідно з запитом Софії, та іншої військової техніки, включно з кулеметами.

Частина угоди передбачає виробництво деяких компонентів у Болгарії, а також роботи з технічного обслуговування та ремонту.

Представники компанії General Dynamics, яка виробляє бронетехніки Stryker, мають прибути в Софію найближчими тижнями для переговорів, хоча угода, як повідомляється, вже затверджена. Будь-яка покупка повинна отримати остаточне схвалення від Конгресу США та Національних зборів Болгарії.

Болгарські військові також шукають нові радіолокаційні системи для своїх військово-повітряних сил, щоб замінити системи радянських часів, які несумісні з F-16. Це планують зробити в 2024 році, враховуючи на брак запасних частин до радянської техніки, яка використовується зараз.

Старою зброєю все важче користуватись

Відповідно до останнього щорічного звіту Міноборони Болгарії про стан збройних сил, використання обладнання комуністичної епохи стає дедалі складнішим, якщо не неможливим.

Пропозиції надійшли від Lockheed Martin, ізраїльської Elta, італійської Leonardo, іспанської Indra та французької фірми Thales. Тендерні пропозиції мали бути офіційно відкриті на початку цього місяця, але, схоже, це буде відкладено до затвердження плану модернізації Міністерства оборони.

Для болгарського уряду пріоритетом вважається придбання щонайменше семи радарних систем – п'яти стаціонарних і двох мобільних. Коли вперше було запропоновано в 2019 році, передбачався загальний бюджет у 390 мільйонів левів (212 мільйонів доларів). Але зараз інфляція – разом із зростанням витрат, пов’язаним зі збільшенням світового військового попиту через війну Росії проти України – означає, що ця оцінка зросла до понад 400 мільйонів левів (217 мільйонів доларів).

Коли уряд на чолі з ГЕРБ перебував при владі між 2017 і 2021 роками, фаворитом на виграш угоди щодо радарів вважався Lockheed Martin, чиї системи експлуатуються в 30 країнах світу, 15 з яких є членами НАТО. Elta також розглядається як головний претендент, оскільки вона виграла кілька тендерів у Європі за останні роки, а її радар ELM-2084 пройшов випробування в Ізраїлі. Болгарські військові також висловили задоволення пропозицією Thales.

Подібно до угоди зі Stryker, купівлю радіолокаційної системи можна спочатку обговорити на урядовому рівні, перш ніж укладати остаточну угоду.

Повідомляється, що в переговорах щодо закупівлі радарів для оснащення двох нових військових кораблів досягнуто значного прогресу. Наприкінці серпня на веб-сайті закупівель США було опубліковано повідомлення про те, що Naval Undersea Warfare Center, Кіпорт, укладе контракт із Sperry/Northrop Grumman на проєктування, постачання, установку та інтеграцію радіолокаційного обладнання на нові болгарські військові кораблі.

Так, є загроза з боку Росії. Болгарія повинна захищатися

За даними Міноборони, болгарські військові також шукають 155-мм гаубиці, для яких потрібно озброєння на 500 мільйонів левів (272 мільйони доларів). Українські військові добре використали на полі бою гаубиці «Цезар», що підвищило попит на цю зброю.

Очікується, що пізніше цього року розпочнуться переговори щодо придбання нових систем ППО. Очікується, що першими в списку будуть системи меншого радіусу дії, які можуть коштувати до 500 мільйонів левів (272 мільйони доларів).

Як і у випадку з протикорабельними батареями, болгарські офіційні особи шукають системи, які можуть використовувати вже наявні боєприпаси. Одним із варіантів було б використовувати ракети AIM-9X, придбані для винищувачів F-16, що надходять.

Система протиповітряної оборони NASAMS сумісна з цими ракетами, але вони мають менший радіус дії лише до 35 кілометрів. У довгостроковій перспективі Міністерство оборони Болгарії також висловило зацікавленість у придбанні систем протиракетної оборони Patriot американського виробництва.

Враховуючи величезні суми грошей, Іво Мірчев, депутат від PP-DB, який також є членом парламентського Комітету з питань оборони, сказав, що модернізація армії Болгарії потребуватиме часу.

«Це не буде зроблено правильно, якщо поспішати... Ми повинні бути надзвичайно обережними, тому що все залежить від грошей платників податків», – сказав Мірчев, додавши, що зростаюче уявлення про те, що Росія являє собою загрозу, повинно додати терміновості.

«Так, є загроза з боку Росії. Болгарія повинна захищатися, але це не повинно статися відразу за кілька місяців з укладенням мільярдних контрактів», – зауважив Мірчев.