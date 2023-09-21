Болгарія видворила священника РПЦ

Державне агентство національної безпеки Болгарії каже, що громадянин Росії та двоє громадян Білорусі були видворенні з країни через «загрозу нацбезпеці країни», повідомляє Sofia Globe.

Як заявило посольство РФ у Болгарії, одним з них є священнослужитель Російської православної церкви (РПЦ), настоятель Подвір’я Московського патріархату в Софії архімандрит Вассіан (у миру – Микола Змєєв). Двоє інших осіб були служителями храму Св. Миколая Мирлікійського.

Державне агентство нацбезпеки Болгарії повідомило, що трьом видвореним особам заборонений в'їзд до Болгарії на п’ять років. Їм видали наказ про видворення з позбавленням права на проживання.

«Заходи були запровадженні в зв’язку з їхньою діяльністю, спрямованою проти національної безпеки та інтересів Республіки Болгарія», – повідомляє відомство.

Зазначається, що вищезгадані особи «пов’язані з реалізацією різних елементів гібридної стратегії Російської Федерації щодо цілеспрямованого впливу на суспільно-політичні процеси в Республіці Болгарія на користь російських геополітичних інтересів».