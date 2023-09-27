Галібаренко про «непристойні» мирні пропозиції Україні: в штаб-квартирі НАТО вони ніколи не звучали

У штаб-квартирі Альянсу немає дискусій про мирні плани для України, які вона вважає «неприйнятними». Про це журналістам у Брюсселі заявила посол України при НАТО Наталія Галібаренко.

«Скажу чесно – в штаб-квартирі – ніколи. На деяких форумах, де збираються експерти, неурядові організації, – так, мені доводилося чути такі питання і такі припущення про те, що, можливо, Україні варто враховувати досвід Німеччини, яка вступала до НАТО окремою частиною, а потім приєдналася друга частина (...). Люди, мені здається, просто тестують ґрунт. Вони хочуть подивитися, якою буде реакція на ті чи інші пропозиції», – розповіла дипломатка, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

Очільниця місії України при НАТО також зазначила, що в штаб-квартирі Альянсу ні в якому форматі «не обговорюють майбутнє членство України в Альянсі в обмін на здачу територій», згадавши в цьому контексті слова керівника приватного офісу генерального секретаря НАТО Стіана Єнссена, котрий допустив можливість такого сценарію, втім, згодом визнавши, що «це була помилка».

«У мене зразу було враження, яке потім підтвердилося, що це просто фраза, вирвана з контексту. По-перше, тому, що в штаб-квартирі НАТО немає таких дискусій. Після появи цієї заяви ми ще раз проговорювали з різними делегаціями, які підтвердили, що навіть на неофіційних рівнях немає таких дискусій. І їх не було (...). Дуже добре, що Єнссен так само вибачився за те, що він допустив таку думку в принципі. Думаю, на цьому ситуація вичерпана і ми просто рухаємося далі», – наголосила Галібаренко.

Галібаренко також розповіла, що дискусії всередині штаб-квартири НАТО радше зміщені на те, «як нам поєднати перемогу у війні з реформами, тому що всі розуміють, наскільки це важко».

«Іноді навіть партнери визнають, що вони забагато від нас вимагають. Тому що Україна воює, і, на жаль, іноді, коли ти сидиш у мирні часи в мирному Брюсселі в штаб-квартирі, то, можливо, про це забуваєш. І по факту іноді по реформах до нас висуваються ті самі вимоги, які виконували країни абсолютно в мирний час. І це при тому, що нам треба зробити все в «турборежимі», – зазначила дипломатка.

У липні відбувся дводенний саміт НАТО у Вільнюсі. Генеральний секретар Єнс Столтенберґ 11 липня заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли «погодяться усі союзники і будуть виконані умови». Він уточнив, що умови передбачають два виміри – модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.

У комюніке Альянсу за підсумками першого дня саміту йшлося про те, що поступ України на шляху до інтеграції в НАТО «вийшов за рамки потреби» в Плані дій щодо членства. Члени НАТО підтвердили намір прийняти Україну до НАТО, заявлений на саміті 2008 року в Бухаресті. Втім, часові рамки цього кроку й досі не визначені.