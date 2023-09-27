Посол України при НАТО розповіла, на що витрачатимуть комплексний багаторічний пакет від Альянсу

Україна представила свої ідеї, як витрачати багаторічний комплексний пакет допомоги від НАТО, що складає 500 мільйонів євро й розрахований насамперед на середньо- та довгострокові потреби. Про це журналістам у Брюсселі розповіла посол України при Альянсі Наталія Галібаренко.

«Українська сторона вже запопонувала деякі (проєкти – ред.), наприклад, у галузі гуманітарного розмінування. Навіть у галузі ППО і ПРО. Ми також внесли пропозиції, щоб НАТО долучився до відбудови одного зі зруйнованих об’єктів військового призначення. Тобто це може бути або шпиталь, або одна з баз для тренування українських військових, і так само одним із проєктів буде реабілітація поранених, а в перспективі – реабілітація ветеранів війни», – зазначила Галібаренко.

За словами дипломатки, спочатку допомога від НАТО як організації була спрямована на першочергові потреби: аптечки, пальне, зимовий одяг.

«Тепер ідея в тому, що, якщо ми матимемо фіксоване фінансування – 500 млн гарантовано щороку, то ми зможемо розраховувати на більш середньострокові і довгострокові проєкти», – зауважила представниця України при НАТО.

Галібаренко також додала, що сума може змінюватися, оскільки допомога складається з добровільних внесків, які роблять країни-члени Альянсу.

«Якщо вдасться спільними зусиллями і представленням проєктів залучити більше фінансування, то ця сума може бути більшою, ніж 500 млн. Але вона може бути й меншою. Тут ризики йдуть в обидва боки. Знову ж таки, це нормальна, вважаю, еволюція, що ми перейшли від задоволення самого такого, що горить і на вчора, до більш середньострокових і довгострокових проєктів», – резюмувала дипломатка.

За підсумками Вілюського саміту НАТО Альянс запропонував Україні 500 мільйонів євро на рік у найближчому майбутньому для військових потреб. Ця сума може потенційно зрости.