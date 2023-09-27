Україна розраховує запустити рішення Вільнюського саміту до кінця року – посол при НАТО

Україна працює над адаптацією Річної національної програми, на яку посилається підсумкове комюніке Вільнюського саміту в частині оцінки прогресу України на шляху до НАТО, й готується представити цю версію програми союзникам у листопаді. Про це журналістам у Брюсселі розповіла посол України при НАТО Наталія Галібаренко.

«Погодьтеся, документ із трьохсот сторінок дуже важко переварити. Тому така вихідна позиція у нас була (до Вільнюського саміту – ред.), що ми в будь-якому разі будемо рухатися до перегляду Річної національної програми», – зазначила дипломатка.

Представниця України при НАТО зауважила, що документ планують скоротити і лишити в ньому виключно перелік реформ, потрібний для вступу до Альянсу.

«Тобто він не має бути про все хороше проти всього поганого і про все на світі. Він не має дублювати наші зобов’язання, які ми маємо в рамках ЄС, і він має містити такі етапи, щоб ми розуміли чіткі критерії, коли ми можемо говорити про виконання тих чи інших реформ», – сказала Галібаренко.

Дипломатка заявила, що Україна вже підготувала проєкт адаптованої Річної національної програми. Альянс має внести правки, й на консолідований варіант розраховують вийти в листопаді, коли відбудеться засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, куди запросять і Дмитра Кулебу.

«Чому саме така логіка? Річна національна програма розрахована на рік – об’єктивно це йде з назви. Тобто нам треба все ухвалити до того моменту, щоб з 1 січня 2024 року ми почали виконувати адаптовану Річну національну програму», – резюмувала дипломатка.

За словами Галібаренко, триває робота й над виконанням іншого рішення саміту у Вільнюсі: розробкою структури Ради Україна-НАТО та її робочого плану, в якому буде прописана регулярність зустрічей та їхні рівні.

«Зараз план такий, що ми в рамках Ради створимо комітети і робочі групи (...). Думаю, найближчим часом ми вже вийдемо на якийсь консолідований варіант, тому що дискусії вже тривають, і затвердимо так само робочий план. Разом з адаптованою національною програмою (такий у нас план) на кінець року зможемо говорити про те, що ми вже більшість рішень Вільнюса запустили», – резюмувала Галібаренко.

Дипломатка водночас нагадала, що, аби Україну прийняли до лав НАТО, виконання реформ – лише одна з необхідних складових.

«Для того, щоб набути членство, як завжди – залишається дві складові. Тобто має бути політичний консенсус, але так само має бути продовження реформ і завершення війни», – підсумувала посол України при НАТО.

У липні відбувся дводенний саміт НАТО у Вільнюсі. Генеральний секретар Єнс Столтенберґ 11 липня заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли «погодяться усі союзники і будуть виконані умови». Він уточнив, що умови передбачають два виміри – модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.

У комюніке Альянсу за підсумками першого дня саміту йшлося про те, що поступ України на шляху до інтеграції в НАТО «вийшов за рамки потреби» в Плані дій щодо членства. Члени НАТО підтвердили намір прийняти Україну до НАТО, заявлений на саміті 2008 року в Бухаресті. Втім, часові рамки цього кроку й досі не визначені.