Орбан: Угорщина не поспішає ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не поспішає ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО, припустивши, що ця країна може зіткнутися з подальшими затримками у вступі до військового альянсу.

Як повідомляє агенція AP, виступаючи під час сесії парламенту Угорщини, Орбан сказав законодавцям, що «безпеці Швеції нічого не загрожує», і тому Угорщина «не поспішає» ратифікувати її вступ до НАТО.

Заява Орбана була зроблена після того, як нещодавно інші високопоставлені угорські чиновники припустили, що ратифікація заявки Швеції взагалі може не бути включена до порядку денного парламенту під час осінньої сесії.

Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО в травні 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Фінляндію вже прийняли до НАТО. Але заявку Швеції ще не погодили Угорщина та Туреччина.