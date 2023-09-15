Стефанішина не виключає дискусій про «непристойні» мирні пропозиції Україні всередині НАТО

У Києві не виключають, що дискусії про мирні пропозиції Україні, які вона вважала би неприйнятними, ведуться «деякими представниками країн НАТО». Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила віцепрем’єрка з євроантлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, при цьому додавши, що ці дискусії «не мають під собою жодної підтримки».

«До українських офіційних осіб ніхто з лідерів, політиків або колег з дипломатичного, політичного корпусу не звертався з такими пропозиціями, вочевидь, розуміючи, що це буде прийнято як ознака слабкості і недалекоглядності», – зазначила Стефанішина, маючи на увазі серпневу заяву керівника Апарату генсекретаря Альянсу Стіана Єнссена, який не виключив територіальні поступки з боку України в обмін на членство в НАТО.

На уточнювальне запитання кореспондентки Радіо Свобода про те, чи обговорювала вона цю тему з самим генсеком Столтенберґом під час їхніх переговорів 14 вересня, урядовиця відповіла заперечно.

«Воно не є на порядку на порядку денному взагалі будь-яких дебатів і перемовин. І, скажімо так, не є предметом якихось дискусій, які необхідно піднімати на цьому рівні. Ми знаємо деяких представників країн НАТО, які обговорюють або мають в голові такі думки, але вони точно не мають ніякого підґрунтя і підтримки», – резюмувала Стефанішина, не називаючи ці країни.

У серпні низка ЗМІ поширили заяву керівника апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіана Єнссена, який допустив, що Україна може стати членом НАТО у випадку територіальних поступок РФ. За його словами, дискусії про майбутній статус України в контексті Альянсу після війни вже тривають, в них, серед іншого, лунають опції з відмовою Києва від частини території.

Українська сторона різко відреагувала на цю заяву. У МЗС України назвали такі розмови «абсолютно неприйнятними», а секретар РНБО Олексій Данілов назвав заяву «дивним вкидом».

16 серпня у НАТО назвали «помилкою» заяву Єнссена щодо відмови України від частини своїх територій в обмін на вступ.

А сам Єнссен у коментарі виданню VG уточнив, що його заява «була частиною більшої дискусії щодо можливих майбутніх сценаріїв в Україні». «Я не повинен був так говорити. Це була помилка», – сказав він.

У Білому домі заперечили переговори про територіальні поступки України в обмін на членство в НАТО.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Україна сама буде вирішувати, коли настануть умови для ведення будь-яких переговорів і за столом переговорів вирішуватимуть, яке рішення є прийнятним.

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