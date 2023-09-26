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НАТО не супроводжуватиме вантажі з зерном у територіальних водах України – посол при Альянсі

Дипломатка уточнила, що проти пропозиції забезпечити гуманітарний коридор для судноплавства виступили не лише США

Ідея супроводу суден з українським збіжжям кораблями НАТО не знайшла одностайної підтримки всередині Альянсу, повідомила журналістам у Брюсселі посол України при НАТО Наталія Галібаренко.

Дипломатка уточнила, що проти пропозиції забезпечити гуманітарний коридор для судноплавства виступили не лише Сполучені Штати Америки.

«Деякі країни-члени Альянсу так само виступили проти такого варіанту з міркувань безпеки. Турецька сторона, наприклад, так само сказала, що буде намагатися відновити ініціативу з постачання зерна (Чорноморську зернову інціативу – ред.) у тому вигляді, в якому вона була», – зазначила Галібаренко.

Водночас дипломатка зауважила, що дискусії триватимуть так чи інакше, оскільки «питання вивезення зерна в тих об’ємах, які ми маємо, найкраще вирішується морським шляхом».

«Будь-які інші варіанти, які нам зараз пропонують, зокрема, і балтійські держави, і Хорватія, і Румунія вирішують проблему частково. Що стосується балтійських країн – це ще й дорого. Тобто це робить ціну зерна удвічі більшою, ніж ми би, наприклад, вивозили зерно морським шляхом. Але говорити, до чого ми дійдемо в цих дискусіях, зараз, думаю, передчасно», – резюмувала Галібаренко.

На уточнювальне запитання, чи реальний супровід вантажів із українським зерном кораблями НАТО, представниця України при Альянсі зауважила, що це можливо лише в територіальних водах країн-членів.

«Думаю, реально – це тільки про супровід у територіальних водах самих держав-членів НАТО. Про територіальні води України не йдеться», – зазначила Галібаренко.

Загострення ситуації навколо експорту українського зерна сталося після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи влітку цього року. Після того Росія активно атакує ракетами чи дронами українські порти.

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