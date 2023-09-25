Зернова криза: Моравецький закликав Зеленського «не ображати поляків»

Голова польського уряду Матеуш Моравецький закликав президента України Володимира Зеленського «не ображати поляків» у контексті слів українського лідера під час виступу на Генасамблеї ООН.

Під час візиту до міста Краснік Люблінського воєводства РП, Моравецький зазначив, що «Зеленський нещодавно здійснив абсолютно непотрібні жести і з його вуст звучали абсолютно недоречні слова».

«Пане президенте, не смійте ображати поляків. Поляки – горда нація, вони знають, коли потрібно допомагати сусідам, і ми допомагаємо нашим сусідам проти цієї жорстокої російської агресії. Але ми завжди будемо відстоювати свої інтереси і своє добре ім'я»,– підкреслив Моравецький.

19 вересня президент України Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Генеральної асамблеї ООН, згадав про суперечку з деякими країнами ЄС щодо українського зерна, заявивши, що вони «влаштовують політичний театр» і «допомагають підготувати сцену для московського актора».

«Від початку повномасштабної агресії, Росія заблокувала наші чорноморські та азовські морські порти. Наші порти на Дунаї досі залишаються мішенню для її ракет і безпілотників. Росія намагається використати дефіцит продовольства на світовому ринку як зброю в обмін на визнання окупації деяких – якщо не всіх – захоплених територій. Росія використовує ціни на продовольство як зброю. Ми запустили тимчасовий експортний коридор у Чорному морі. Ми працюємо над збереженням сухопутних маршрутів. Тривожно бачити, як у цей час дехто в Європі підриває солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер. Може здаватися, що вони грають власну роль, але натомість вони допомагають підготувати сцену для московського актора», – заявив президент.