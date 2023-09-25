МЗС відреагувало на повідомлення в ЗМІ про нібито обіцянку Україні вступу до ЄС в обмін на «повалення» уряду Польщі

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на повідомлення в польських ЗМІ про нібито обіцянку з боку деяких європейських країн Україні надати швидкий вступ до ЄС в обмін на «повалення» нинішнього уряду Польщі.

«У польських ЗМІ почали циркулювати коментарі кореспондентки польського телебачення ТVP в Брюсселі про нібито обіцянку Німеччини та Франції забезпечити Україні швидкий вступ до ЄС в обмін на «повалення» нинішнього уряду Польщі. Зазначена інформація не відповідає дійсності. Категорично відкидаємо такі інсинуації», – написав речник МЗС Олег Ніколенко в фейсбуці.

Він наголосив, що українська сторона жодних подібних пропозицій не отримувала, намірів втручатися у внутрішні справи Польщі не мала і не має.

У МЗС зауважують, що Україна високо цінує підтримку Польщі у відбитті російської агресії, а також підтримку шляху до членства в ЄС і НАТО.

«Переконані в безуспішності зусиль вбити клин у високий рівень поваги та співпраці наших народів. Закликаємо наших польських друзів не піддаватися на спроби провокацій, працювати разом задля ефективної протидії спільним викликам», – додав Ніколенко.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року Варшава була однією з прихильників України. Польща також приймає близько мільйона українських біженців.

Відносини між Україною та Польщею ускладнилися після одностороннього запровадження Варшавою національної заборони на імпорт української агропродукції.