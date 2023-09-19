Глава Пентагону закликав союзників надалі зміцнювати ППО України

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав союзників надалі докладати зусиль для зміцнення української протиповітряної оборони.



«Я вже казав і повторю: протиповітряна оборона рятує життя. Тому я закликаю цю групу продовжувати зміцнювати наземну протиповітряну оборону України. Ми повинні продовжувати домагатися забезпечення України системами протиповітряної оборони та засобами перехоплення », – сказав він, відкриваючи засідання Контактної групи з оборони України.



Глава Пентагону зауважив, що вже надані системи ППО Patriot, IRIS-T, HAWK, NASAMS, SAMP/T захищають критично важливу інфраструктуру України, включаючи зерно та енергоносії.



«В останні місяці Росія продовжувала атакувати порти України та її зернову інфраструктуру. Ці атаки наразі знищили щонайменше 280 000 тонн зерна. Цього достатньо, щоб прогодувати 10,5 мільйонів людей протягом року. Атаки Росії продовжують загрожувати глобальній продовольчій безпеці і створюють ризик непотрібних гуманітарних криз по всій планеті», – зауважив Остін.

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На авіабазі Рамштайн у Німеччині розпочалося п’ятнадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України. Це перша зустріч у форматі «Рамштайн», у якій бере участь новопризначений міністр оборони України Рустем Умєров.