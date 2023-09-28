До України приїхав новопризначений міністр оборони Британії

До України прибув новопризначений державний секретар Великої Британії з питань оборони Ґрант Шаппс, із ним провів зустріч президент Володимир Зеленський, повідомив Офіс українського голови держави.

За повідомленням, Зеленський високо оцінив рівень співпраці зі Сполученим Королівством в оборонній сфері, що дає змогу суттєво розширювати спроможності української армії на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї.

«Дякую від імені всієї країни за все те, що ви для нас робите. Ми вдячні за вашу допомогу – військову, фінансову, гуманітарну. Дуже дякую, що ми можемо покладатися на вас», – цитує слова Зеленського на зустрічі його пресслужба.

Як повідомили в Офісі президента, сторони також обговорили питання посилення української ППО, що «особливо важливо напередодні зимового періоду».

Шаппс у твіттері написав, що «повернувся до Києва, щоб запитати президента Зеленського, що йому потрібно для перемоги».

«У той час, як Україна повертає свою територію, підтримка Великої Британії залишається непохитною. Ми будемо невтомно працювати, щоб об’єднати наших партнерів, щоб допомогти Україні перемогти незаконне вторгнення Путіна. Слава Україні», – додав міністр.

Шаппс обійняв посаду міністра оборони Британії наприкінці серпня цього року, замінивши Бена Воллеса і заявивши про намір продовжувати підтримку України.