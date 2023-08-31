Новий міністр оборони Британії заявив про наміри продовжувати підтримку України

Новопризначений міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив про наміри продовжувати підтримку України у боротьбі проти російської агресії.

«Я з нетерпінням чекаю співпраці з відважними чоловіками і жінками наших Збройних сил, які захищають безпеку нашої країни. І продовження підтримки Великою Британією України в її боротьбі проти варварського вторгнення Путіна», – написав новий керівник Міністерства оборони Британії.



Це перший допис Шеппса після призначення на посаду міністра оборони Британії.

31 серпня Грант Шеппс був призначений міністром оборони Британії. Це сталося після того, як Бен Воллес офіційно подав заяву про відставку раніше сьогодні.

Шеппс є членом кабінету міністрів з 2019 року, останнім часом він обіймав посаду держсекретаря Департаменту енергетичної безпеки.

Його попередник – Бен Воллес – послідовно виступав на підтримку України та за надання їй військової допомоги.